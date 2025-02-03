Лондонская студия OEB Architects завершила строительство Lewisham Loggias — красочной мансарды, в которой использованы мотивы итальянских палаццо и картин. Проект добавляет дополнительный этаж в дом на юге Лондона, где живут супруги Изабель и Джейми и их семья.

Архитекторы компании OEB спроектировали пристройку так, чтобы она отражала пропорции викторианского дома и напоминала паре об отдыхе в Италии. В результате появилась пара эркерных окон с колоннами, украшенных красными и желтыми деталями, а также новая лестница.

По словам основателей студии Тессы Бэрд и Дэвида Эланда, этот проект демонстрирует, что «лофты не всегда должны быть простыми шиферными или металлическими коробками».

«Нам нравится, когда мансарда продолжает индивидуальность здания и его обитателей», — добавил Эланд.

Бэрд и Эланд начали процесс проектирования, попросив своих клиентов составить коллаж из произведений искусства, пространств, объектов, деталей, материалов и атмосферы, которые привлекли их внимание.

«Один из самых интересных моментов нашей работы — увидеть, как эти идеи могут сочетаться с функциональными аспектами проекта», — говорит Эланд.

Итальянское искусство и архитектура стали повторяющейся темой в подборке референсов, побудившей OEB Architects разработать мансардный этаж с богато украшенным, симметричным фасадом. Архитравы были окрашены в желтый цвет, а колонны — в красный.

По словам Эланда, целью было создать палитру с «балансом смелых и мягких землистых цветов, а также элементами структурности, смешанными с игривостью».

Колонны квадратного сечения были повернуты на 90 градусов, что позволило создать детали кромок, соответствующие зубчатой ​​кирпичной кладке карнизов ниже, а новую лестницу дополнило смотровое окно.

Мансардная пристройка вмещает новую спальню, которая примыкает к одному из двух проемов, а в другом находится ванная комната и гардеробная.

Новая лестница находится в изогнутом объеме между двумя частями мансарды, а расположенное над ней окошко пропускает много дневного света.

Интерьер наполнен продуманными деталями — пол из клетчатой плитки, отдельно стоящая зеленая ванна, рифленые бра и зеркало, вторящее круглому окну на противоположной фронтонной стене.

Дом расположен на возвышенности, и Lewisham Loggias виден с прилегающих улиц. Архитекторы надеются, что этот проект показывает, как мансардная пристройка может иметь свой собственный характер, не затмевая существующую архитектуру.

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