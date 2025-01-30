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Архитектурная студия превратила итальянскую церковь в место для проведения мероприятий

Генуэзская архитектурная студия Caarpa отреставрировала церковь Ностра Синьора делла Коста в итальянском городе Леванто, пристроив мезонин, который дополнил оригинальный облик строения. Историческое здание было преобразовано в универсальное пространство для проведения конференций, семинаров и мероприятий.

За время своего существования здание церкви сменило нескольких владельцев, в результате чего его интерьер кардинально изменился. Там был снижен уровня пола, снята мраморная облицовка и добавлены простые бетонные плиты для разделения пространства.

К середине XX века церковь пришла в упадок из-за стремительного развития города и отсутствия должного ухода. Недавно здание было переоборудовано в место для проведения конференций, семинаров и мероприятий.

В ходе проведенной реконструкции, в церкви Ностра-Синьора-делла-Коста была установлена современная стальная конструкция, так называемая кантория (итальянское название хоровой галереи), которая превратилась в уютный мезонин, из которого открывается вид на главный зал.

Дизайн кантории контрастирует с богато украшенными фресками и лепниной. Две изогнутые капители, поддерживающие конструкцию, являются тонким намеком на классическую архитектуру.

Винтовая лестница, изготовленная из перфорированных металлических панелей, ведет на бельэтаж, позволяя посетителям вблизи рассмотреть архитектурные детали, сохранившиеся с XVIII века и насладиться видом на Леванто из большого трехстворчатого окна.

Сооружение было окрашено в пудрово-голубой цвет, который перекликается существующим стенам церкви.

«Мы попытались удовлетворить просьбу клиента о расширении пространства, не нарушая при этом архитектуру здания», — рассказали реконструкторы Caarpa.

«Идея заключалась в том, чтобы создать канторию, которая не только бы увеличила полезную площадь здания за счет более приватного пространства, но и открыла бы новые виды и перспективы старинной церкви», — говорят авторы проекта.

В пресвитерии и апсиде студия отреставрировала фрески и лепнину и очистила их, при этом намеренно обнажив изъяны. Восстановленные детали дополняют приглушенные тона стен и частичное отсутствие штукатурки, которые оставили без изменений, чтобы подчеркнуть возраст здания.

«В этой части церкви мы хотели сохранить историю событий XX века, — пояснили в студии. — Для этого мы объединили пастельные тона и сохранившиеся фрагменты штукатурки, чтобы создать контраст между двумя частями здания», — добавили архитекторы.

Алтари были демонтированы, разобраны и специально обработаны, чтобы показать их первоначальную форму, а пол был заменен на плиты сланца.

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