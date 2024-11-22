С 2018 деревня Оллолай на итальянском острове Сардиния продает жилье за $1. Чтобы привлечь экспатов из США, власти деревни запустили специальный сайт, на котором представлен большой выбор недвижимости по доступным ценам.

За последнее столетие население Оллолаи сократилось с 2,25 тыс. до 1,3 тыс. человек, а рождаемость резко снизилась. В связи с экономическим трудностями, которые испытывала страна многие семьи покинули деревню в поисках работы и лучшей жизни. Сейчас численность деревни составляет 1,15 тыс человек.

В попытке исправить демографическую ситуацию в Оллолаи давно пытаются привлечь к покупке недвижимости иностранцев. «Вы устали от политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора строить свое европейское убежище на райской Сардинии», — гласит сайт Оллолаи.

Представители деревни запустили веб-сайт с большим выбором недорогого жилья. Проект нацелен прежде всего на потенциальных переселенцев из США. Селяне рассчитывают, что пустующие дома заинтересуют американцев, недовольных результатами выборов на пост президента страны.

Деревня предлагает три варианта недвижимости. Это бесплатное временное жилье для цифровых кочевников, дома стоимостью в $1, требующие ремонта, и, наконец, готовая к заселению недвижимость по цене до $105 тыс. Фотографии и планы имеющихся пустующих объектов также вскоре будут загружены на сайт.

Мэр Оллолаи Франческо Коломбо рассказал, что уже создана команда, которая будет сопровождать заинтересованных покупателей на каждом этапе покупки. Ее силами будут организованы индивидуальные показы доступных объектов недвижимости, а также помощь в оформлении необходимых документов и поиске подрядчиков и строителей.

Сообщается, что для американцев предусмотрена ускоренная процедура. На сайте не сказано, что наличие паспорта США — обязательное условие, но по словам мэра, гражданам Америки будет отдано предпочтение перед потенциальными заявителями других национальностей.

На сайт мэрии уже поступило 38 тыс. запросов на информацию о домах, большинство из которых — из Соединенных Штатов. По словам Коломбо, с момента запуска программы в 2018 году в общей сложности было заключено 10 сделок. К продаже готовы еще около 100 домов по цене $1.

Ранее сообщалось, что лидером по спросу россиян на зарубежную недвижимость стали ОАЭ. В прошлом году Эмираты занимали второе место в этом рейтинге. Венгрия стала второй, при этом в 2023 году она не вошла в первую пятерку.