Итальянский производитель водонагревательной техники Ariston Group возобновил управление своим российским активом — заводом во Всеволожске (Ленинградская область) — в марте 2025 года. Согласно отчету компании за девять месяцев текущего года, это возвращение сразу же оказало значительное положительное влияние на ее финансовые показатели.

После реконсолидации в конце марта 2025 года, российская дочерняя компания ООО «Аристон Термо Русь» принесла группе Ariston выручку в размере €36,9 млн (в составе общих €41,7 млн от изменения периметра деятельности).

Чистая общемировая выручка Ariston Group за отчетный период достигла 1,96 млрд евро, что на 4,4% выше показателя за аналогичный период 2024 года (если исключить из прошлогодних данных российский бизнес).

По российским стандартам бухучета, выручка ООО «Аристон Термо Русь» в 2024 году составила 8,91 млрд рублей, а чистая прибыль компании продемонстрировала впечатляющий рост — почти в девять раз, увеличившись с 33 млн рублей в 2023 году до 292 млн рублей в 2024.

Изначально Ariston приостановила деятельность в России после начала специальной военной операции. В апреле 2024 года активы компании были переданы под временное управление дочерней структуре «Газпрома» на основании указа президента России Владимира Путина. Этот шаг вызвал дипломатический демарш со стороны Италии.

В марте 2025 года Путин отменил решение о передаче активов, что позволило итальянской компании вернуть себе управление заводом. При этом в своем заявлении Ariston подчеркнула, что намерена продолжать работу в России при условии строгого соблюдения всех действующих международных санкций. Компания стала одной из первых, кто официально объявил о возвращении на российский рынок после вынужденной паузы.