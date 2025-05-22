Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация цифровых платформ договорились о совместных программах для малого и среднего бизнеса, в том числе в сотрудничестве с маркетплейсами. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

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В частности, агентство и ассоциация запустят проекты по

обучению предпринимателей работе с электронной коммерцией;

упрощению выхода малого бизнеса на маркетплейсы;

расширению каналов сбыта в малых городах и удаленных регионах;

стимулированию производства российских товаров и снижению доли импорта.

Маркетплейсы — один из ключевых каналов сбыта, позволяющий бизнесу увеличивать продажи и узнаваемость бренда, но российским предпринимателям пока не хватает компетенций для эффективной работы на онлайн-ретейлерах, отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Она предложила создать всероссийскую программу по аналогии с «Платформой роста» — совместным проектом АСИ и РВБ (Wildberries и Russ), цель которого повысить предпринимательскую активность в регионах России и объем производства отечественных товаров.

«Мировой опыт демонстрирует, что платформенная экономика — одно из самых динамичных направлений экономических отношений. <…> Именно поэтому мы заинтересованы в продвижении этих идей и готовы активно использовать ресурсы АСИ — для популяризации платформенной экономики, поддержки предпринимательства, укрепления брендов», — подчеркнул председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов.