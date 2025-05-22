АСИ и Ассоциация цифровых платформ запустят программы поддержки МСП
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация цифровых платформ договорились о совместных программах для малого и среднего бизнеса, в том числе в сотрудничестве с маркетплейсами. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
В частности, агентство и ассоциация запустят проекты по
- обучению предпринимателей работе с электронной коммерцией;
- упрощению выхода малого бизнеса на маркетплейсы;
- расширению каналов сбыта в малых городах и удаленных регионах;
- стимулированию производства российских товаров и снижению доли импорта.
Маркетплейсы — один из ключевых каналов сбыта, позволяющий бизнесу увеличивать продажи и узнаваемость бренда, но российским предпринимателям пока не хватает компетенций для эффективной работы на онлайн-ретейлерах, отметила глава АСИ Светлана Чупшева.
Она предложила создать всероссийскую программу по аналогии с «Платформой роста» — совместным проектом АСИ и РВБ (Wildberries и Russ), цель которого повысить предпринимательскую активность в регионах России и объем производства отечественных товаров.
«Мировой опыт демонстрирует, что платформенная экономика — одно из самых динамичных направлений экономических отношений. <…> Именно поэтому мы заинтересованы в продвижении этих идей и готовы активно использовать ресурсы АСИ — для популяризации платформенной экономики, поддержки предпринимательства, укрепления брендов», — подчеркнул председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов.