Пятая часть (22%) субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в марте продавала свои товары или услуги через интернет, выяснили эксперты ПСБ, «Опоры России» и Аналитического центра НАФИ, изучив индекс RSBI. При этом 42% предприятий реализовывали свою продукцию через маркетплейсы или другие агрегаторы.

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В марте 2025 года 22% опрошенных предпринимателей продавали свои товары или услуги через собственный интернет-магазин или с помощью специализированных интернет-платформ. При этом у 15% таких МСП интернет-продажи формируют менее четверти выручки.

Более 40% предприятий из тех, которые торгуют онлайн, продают свою продукцию через маркетплейсы или другие агрегаторы. При этом доля компаний, использующих такие платформы для реализации продукции увеличилась с 2021 года в 1,5 раза. Эксперты считают, что это указывает на долгосрочную тенденцию роста популярности работы с маркетплейсами и агрегаторами среди МСП.

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Хотя маркетплейсы и агрегаторы активно используются компаниями для продаж, они редко служат основным источником дохода. Согласно данным исследования, 46% предпринимателей получают через них не более 10% выручки, а у 25% доля таких продаж составляет от 10% до 25%. Лишь 14% опрошенных МСП получают через маркетплейсы более 75% дохода.