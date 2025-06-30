В рамках X конференции по генеративному и разговорному ИИ для бизнеса и разработчиков Conversations подведены итоги первой премии Generation AI Awards. Компании сравнили 150 своих проектов в области искусственного интеллекта.

Источник: пресс-служба конференции Conversations

В главной номинации «Лучший проект в области генеративного AI» одержали победу «Авито» и их собственное семейство LLM (больших языковых моделей), которое легло в основу масштабного внедрения GenAI в сервисы компании.

«Мы были поражены разнообразием поданных на Generation AI Awards проектов и их количеством. Нам даже пришлось ограничить число заявок от компании, после того как один игрок отправил 20 кейсов. Было много достойных заявок, и выбрать победителей оказалось непросто», — заявил сооснователь Just AI и председатель жюри премии Кирилл Петров.

Самыми конкурентными оказались номинации «Лучшее GenAI-решение в клиентском сервисе» и «Лучшая инхаус-разработка». В первой одержало победу «СберЗдоровье» с проектом единственного аккредитованного в России ИИ-ассистента в медицине. За лучшую инхаус-разработку наградили «Совкомбанк» — их помощник автоматизирует аналитику и создает рекомендации для увеличения продаж.

«Альфа-Банк» оказался первым в номинации «Лучшее GenAI-решение для технической поддержки» с проектом помощника для операторов call-центра и генеративного поиска по базе знаний банка.

Какие еще были номинации и проекты-победители

«Лучшее GenAI-решение в маркетинге» — проект Jay Flow от JayAI. Это рабочее место нового типа для создания контента: тексты, видео, иллюстрации, идеи.

— проект Jay Flow от JayAI. Это рабочее место нового типа для создания контента: тексты, видео, иллюстрации, идеи. «Лучший стартапом в области генеративного AI» — target ai. Это платформа для создания агентов target os, где суперагент по имени Тай все сделает за клиента.

«Лучшее GenAI-решение в HR» досталась ITQuick, компания представила Jumse — GenAI-платформу с ИИ-агентами для создания персональной модели грейдинга (группировка/классификация должностей по определенным основаниям с целью построения системы мотивации).

Всего на Generation AI Awards было подано более 150 заявок, в шорт-лист попали 36 из них. Создатели премии планируют проводить ее ежегодно.