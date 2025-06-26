Медиа для предпринимателей «Инк» в сотрудничестве с телеграм-каналом AI-factory и конференцией Conversations создали карту отечественного GenAI. Российские сервисы уже сейчас генерируют контент различных форматов с помощью искусственного интеллекта, успешно конкурируя с зарубежными платформами и решая практические задачи компаний. Такая карта отечественных ИИ-разработок поможет сориентироваться при выборе эффективных инструментов автоматизации бизнеса.

Пять лет назад нейросеть была в новинку даже продвинутым пользователям. А сегодня более 130 проектов меняют в России привычные бизнес-процессы, создавая новую экосистему цифровых решений.

На карте их распределили по 15 направлениям: ИИ в HR, генерация презентаций, нейросети для продаж, сервисы для создание кода, музыки и звуков и другие.

Кстати, эта новость создана с помощью одного из сервисов для работы с текстом с карты.

«Мы отобрали проекты, для которых генеративный ИИ является не вспомогательной функцией, а основой бизнес-модели. Такая систематизация помогает лучше ориентироваться в быстрорастущем сегменте. Карту планируем регулярно обновлять, в том числе за счет узкопрофильных категорий, и открыты к новым заявкам от проектов, которые еще не представлены», — рассказала Дарья Голикова, руководитель спецпроектов редакции «Инка».

Новые заявки можно направить в редакционный бот.

Общий взгляд на российскую ИИ-карту показывает, что искусственный интеллект становится все более важным элементом стратегий компаний, обеспечивая более высокую эффективность и снижение затрат. Однако, как отмечают эксперты, для успешной интеграции и расширения возможностей нейросетей необходимо устранить существующие проблемы, такие как недостаток открытых русскоязычных дата-сетов и специалистов в области ИИ. В будущем компании, которые смогут эффективно комбинировать человеческий и машинный интеллект, будут находиться на передних позициях в конкурентной борьбе.

В середине мая «Инк» запустил рубрику «Роботы», в которой публикуются последние новости отечественных и зарубежных технологий робототехники, создания и применения ИИ в разных сферах нашей жизни. В новом разделе можно найти колонки и лонгриды, тематические публикации и исследования, фото-, видео- и аудиоматериалы о последних изобретениях в отрасли.