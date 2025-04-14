Через четыре года, 13 апреля 2029 года, астероид шириной со 102-этажный нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пройдет к Земле ближе, чем расположены орбитальные спутники, сообщает Forbes. Это является очень редким событием, которое ученые описывают как «возможность, выпадающую раз в тысячу лет».

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Астероид Апофис (Apophis), названный в честь бога-змея хаоса в Древнем Египте, имеет ширину 340 м, он пройдет от Земли в пределах 32 тыс. км. По данным Space.com, если он столкнется с планетой, то вызовет разрушения в радиусе сотен километров, а в случае удара по густонаселенному мегаполису погибнут миллионы людей.

Когда Апофис был открыт в 2004 году, ученые подсчитали, что он может столкнуться с Землей в 2029, 2036 или 2068 году. С тех пор его орбита несколько раз уточнялась, и пока столкновение исключено.

Однако возможно, что гравитационное воздействие Земли на Апофис в апреле 2029 года приведет к незначительному изменению его траектории, и он будет представлять опасность в будущем.

Ученые уверены, что необходимо использовать близкое прохождение астероида в 2029 году, чтобы тщательно его изучить.