Астероид 2024 YR4 впервые был замечен 27 декабря 2024 года. Казалось, что он появился из ниоткуда. Но теперь астрономы определили, из чего он состоит, как выглядит и из какого неожиданного места в Солнечной системе он прилетел. Результаты исследования доступны на сайте arXiv.

Иллюстрация 2024 YR4, основанная на данных наблюдений. (WM Keck Observatory/Adam Makarenko)

Астероид 2024 YR4 появился из средней части главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Гравитационное взаимодействие с Юпитером, который обычно ограждает внутреннюю часть Солнечной системы от метеороидов, изменило траекторию астероида и подтолкнуло его к Земле.

«Мы немного удивлены его происхождением из центрального главного пояса астероидов, который, как мы думали, не является местом, откуда могли бы взяться многие пересекающие орбиту Земли астероиды», — говорит астроном Брайс Болин из Eureka Scientific в США.

В 2024 году астероид YR4 впервые привлек внимание общественности, вызвав опасения по поводу возможного столкновения с Землей. Хотя во время своего пролета в 2024 году он не представлял угрозы, первые наблюдения показали, что его траектория может привести к сближению с Землей во время следующего полета в 2032 году.

С тех пор опасность была снижена практически до нуля. Однако у астероида 2024 YR4, который еще называют убийцей городов, есть небольшая вероятность столкнуться с Луной, когда он в следующий раз пролетит близко к Земле в декабре 2032 года.

Изучение потенциально опасных астероидов имеет большое значение для планетарной обороны. Размеры астероида, его движение в космосе и состав могут повлиять на характер возможного столкновения. Кроме того, направление, откуда он прилетает, может подсказать, нужно ли внимательнее следить за этим районом Солнечной системы на предмет других угроз.

После открытия объекта 2024 YR4 ученые начали активно его изучать. Болин вместе с коллегами провел детальные наблюдения за космическим камнем с помощью телескопов WM Keck и Gemini South, чтобы как можно точнее описать его характеристики.

«YR4 совершает один оборот каждые 20 минут, вращается в ретроградном направлении, имеет сплющенную, неправильную форму и плотность, сопоставимую с плотностью твердой породы, — говорит Болин. — Форма астероида дает нам подсказки относительно того, как он образовался и какова его структурная целостность. Знание этих свойств имеет решающее значение для определения того, сколько усилий или какой метод необходимо использовать для отклонения астероида, если он будет сочтен угрозой».

Модель формы астероида 2024 YR4, составленная на основе фотометрических данных астероида из архива Центра малых планет, архива VLT и телескопа Gemini South. (Bolin et al., arXiv , 2024)

Астероиды делятся на несколько видов. Углеродистые астероиды, такие как Бенну, Рюгу и Диморфос, состоят из смеси минералов и могут иметь рыхлую структуру. Астероиды S-типа плотнее и обычно представляют собой цельный кусок кремнистой породы. Исследователи полагают, что именно такой состав имеет 2024 YR4, и эта информация поможет разработать стратегии по смягчению последствий столкновения.

Также стало известно, что диаметр астероида составляет от 30 до 65 м, он имеет сплющенную форму, немного похожую на хоккейную шайбу. Это удивительно, поскольку большинство астероидов имеют форму картофеля или волчка.

По мнению команды, эта информация поможет ученым оценить свойства других потенциально опасных астероидов, а также позволит усовершенствовать методы быстрого наблюдения за астероидами, которые, как 2024 YR4, просто появляются как будто из ниоткуда.

«Это один из крупнейших объектов в недавней истории, который может столкнуться с Луной, — говорит Болин. — Если это произойдет, то ученым представится редкий шанс изучить, как размер астероида соотносится с размером кратера, который он создает, — то, что мы раньше не могли измерить напрямую».