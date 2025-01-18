В четверг застрявшие астронавты Nasa получили желанную смену обстановки. Для одного из них это был первый выход в открытый космос после прибытия на Международную космическую станцию более семи месяцев назад.

Суни Уильямс, командующая МКС, вместе с Ником Хейгом из NASA занялись неотложными ремонтными работами в открытом пространстве. Они совершили выход, когда орбитальная лаборатория находилась на высоте 420 км над Туркменистаном.

Изначально планировалось, что Уильямс и Хейг вернутся на Землю на следующей неделе. Но проблемы со Starliner затянули их возвращение, и NASA приказало капсуле вернуться пустой. Затем SpaceX отложила запуск их замены, это означало, что астронавты вернутся домой только в конце марта или начале апреля — через 10 месяцев после запуска.

Этот выход в открытый космос стал первым для астронавтов после неудачного инцидента прошлым летом, когда выходы в открытый космос в США были временно приостановлены. Причиной тому стало попадание воды из системы охлаждения в шлюз скафандра одного из астронавтов. В NASA сообщили, что проблема была решена.

Ранее представитель NASA сообщил, что в марте 2025 года SpaceX планирует протестировать передачу топлива с одного корабля Starship, находящегося на орбите, на другой. Это станет еще одним шагом к посадке звездолета без экипажа на Луне.