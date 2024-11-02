По словам представителя NASA, в марте 2025 года SpaceX планирует протестировать передачу топлива с одного корабля Starship, находящегося на орбите, на другой, сообщает TechCrunch. Это станет еще одним шагом к посадке звездолета без экипажа на Луне.

По словам NASA, благодаря Starship полеты на Луну возобновятся в рамках программы Artemis. Космическое агентство заключило с компанией контракт стоимостью $4,05 млрд на два пилотируемых корабля Starship, которые, впервые после миссии Apollo доставят астронавтов на Луну. Полет запланирован на сентябрь 2026 года.

SpaceX вошла в историю во время последнего испытания, когда впервые поймала ракету-носитель Super Heavy в воздухе с помощью «палочек», прикрепленных к стартовой башне. Кент Чойнацки, заместитель руководителя программы NASA Human Landing System (HLS), в интервью Spaceflight Now рассказал о том, как именно агентство сотрудничает с компанией в преддверии данной миссии.

Над этой программой, которая занимается созданием одноименной ракеты, работают несколько аэрокосмических компаний. На первой ракете SLS стартовала миссия Artemis I в декабре 2023 года. Следующие миссии в рамках данной программы также будут использовать эти ракеты. Однако ни одна из ее частей не является многоразовой, поэтому NASA тратит на каждую ракету-носитель до $2 млрд.

Первые контракты по программе SLS были заключены более 10 лет назад по так называемой модели «затраты плюс», что означает, что NASA оплачивает базовую стоимость плюс расходы. В то время как контракты HLS имеют фиксированную цену, поэтому SpaceX получает единовременную выплату в размере $2,99 млрд при условии выполнения определенных этапов.

По словам Чойнацки, помимо условий договоров NASA использовало совершенно разные подходы к программам HLS и SLS. Он заявил, что в SLS использовался более традиционный подход — NASA продиктовало строгие требования и установило объем запасов топлива и прочие расходы. В контракте со SpaceX есть лишь 27 системных требований.

SpaceX должна проходить обязательные проверки конструкции корабля, но при этом она может предложить дополнительные платежи в рамках договора. Одно из требований, которое запросила SpaceX, — демонстрация передачи топлива с одного корабля на другой. По словам Чойнацки, эти испытания должны начаться примерно в марте 2025 года и завершиться летом.

Он добавил, что это будет первая демонстрация такого масштаба, что позволит отправлять на орбиту большие объемы полезной нагрузки. Если получится создать ракету с возможностью дозаправки в космосе, это станет следующим шагом к испытаниям без экипажа.

Следующим важным этапом для Starship станет проверка, запланированная на лето 2025 года, когда NASA предстоит подтвердить, что компания выполнила все 27 требований к системе.

Ранее SpaceX направила письмо высшему руководству Конгресса, в котором опровергла обвинения в том, что в прошлом году она дважды нарушила лицензию на запуск, в результате чего регулирующие органы потребовали от компании более $633 тыс. в качестве штрафа