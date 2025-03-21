Путешествие астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которое должно было занять восемь дней, продлилось девять месяцев. Находясь в космосе, они должны ежедневно заниматься спортом по два часа в день, согласно брошюре NASA, поскольку условия невесомости могут со временем привести к «ухудшению состояния костей и мышц». Уильямс поделилась своей утренней рутиной, находясь девять месяцев в космосе.

Известно, что Сунита Уильямс, астронавт NASA, стала первым человеком, которая приняла участие в марафоне, будучи в космосе. Она пробежала Бостонский марафон 16 апреля 2007 года, находясь на Международной космической станции, на высоте более 250 миль над уровнем моря.

Как сообщает спортивный канал ESPN, после подъема в 5:30 утра Уильямс, находясь на МКС, бегала, ездила на велосипеде и занималась тяжелой атлетикой до 7:30 утра.

Теперь Уилмору и Уильямс придется провести 45 дней, заново адаптируясь к земной гравитации, сообщает NPR. Их новый распорядок дня будет включать в себя «индивидуальную программу восстановления» — два часа в день они будут заниматься с персональными тренерами.

В неопределенных и потенциально сложных ситуациях, подобных той, с которой столкнулись Уильямс и Уилмор, поддержание структуры может помочь. «Рутина дает нам чувство стабильности, — утверждает Психологическая ассоциация Онтарио. — Этот элемент может быть особенно мощным, как то, на что можно опереться во времена стресса или неопределенности».

Исследования показывают, что физические упражнения могут стать краеугольным камнем здорового образа жизни, принося пользу как психическому, так и физическому здоровью. «Есть некоторые исследования, которые показывают, что ритм может помочь людям сосредоточиться и успокоиться», — сказал Джоэл Двоскин, который работал психологом в Медицинском колледже Университета Аризоны.

Утренние тренировки также могут помочь людям, которые хотят быть уверенными в том, что они выполняют свои планы, особенно тем, кто, в отличие от астронавтов, не обязан заниматься ежедневно. Обычно гораздо меньше потенциальных конфликтов в расписании до того, как день начнется должным образом.

«Занимаясь спортом с утра, вы гарантируете, что у вас будет на это время, — заявляет организационный психолог Трэвис Брэдберри. — Но самое важное — это сам факт того, что вы вообще занимаетесь спортом».

Кардиолог Эрик Ван Итерсон утверждает, что для большинства людей, кто хочет заниматься спортом для общего оздоровления, лучшим временем будет то, которое лучше всего подходит его образу жизни и позволяет заниматься регулярно.

Когда речь заходит о физических упражнениях для поддержания здоровья сердца, нет необходимости стремиться к максимальным уровням активности в молодом возрасте. Ранее исследования показали, что для предотвращения высокого кровяного давления в зрелом возрасте важно поддерживать физическую активность в среднем возрасте.