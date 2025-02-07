Когда речь заходит о физических упражнениях для поддержания здоровья сердца, нет необходимости стремиться к максимальным уровням активности в молодом возрасте. Исследования показывают, что для предотвращения высокого кровяного давления в зрелом возрасте важно поддерживать физическую активность в среднем возрасте.

Автор исследования и эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго из Университета Калифорнии в Сан-Франциско отметил, что подростки и молодые люди в возрасте около двадцати лет, как правило, ведут активный образ жизни, однако с возрастом эти привычки могут меняться.

Многочисленные исследования подтверждают, что физические упражнения помогают снизить уровень кровяного давления, однако результаты работы 2021 года показывают, что «поддержание физической активности в молодом возрасте — и на более высоком уровне, чем ранее рекомендовали — может иметь решающее значение для предотвращения гипертонии», — добавила Биббинс-Доминго.

Гипертония, или высокое кровяное давление, представляет собой серьезное заболевание, затрагивающее миллиарды людей по всему миру. Это состояние может приводить к сердечным приступам и инсультам, а также повышает риск развития деменции в пожилом возрасте.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, гипертонией страдает каждый четвертый мужчина и примерно каждая пятая женщина. Однако многие люди с повышенным артериальным давлением даже не подозревают об этом. Тем не менее существуют эффективные методы для снижения высокого кровяного давления, и в центре внимания данного исследования находятся физические упражнения.

В исследовании участие приняли более 5100 взрослых, за здоровьем которых проводилось наблюдение на протяжении тридцати лет. Для этого использовались медицинские осмотры и анкеты, в которых респонденты сообщали о своих физических нагрузках, привычках курения и употребления алкоголя.

Во время каждого клинического обследования артериальное давление измерялось трижды с интервалом в одну минуту. Для более глубокого анализа участники исследования были разделены на четыре категории в зависимости от расы и пола. В целом, как мужчины, так и женщины, независимо от расовой принадлежности, показали снижение уровня физической активности в возрасте от 18 до 40 лет. В то же время в последующие десятилетия наблюдалось увеличение случаев гипертонии и дальнейшее снижение активности.

Исследования показывают, что молодой возраст является ключевым периодом для профилактики гипертонии в будущем. Участники, которые поддерживали высокий уровень физической активности, особенно в молодости, значительно снижали риск развития этого заболевания.

Исследователи выяснили, что если взрослые занимаются физической активностью хотя бы в два раза больше, чем рекомендуют минимальные нормы, это может помочь предотвратить гипертонию. Однако поднять уровень физической активности, оказывается, непросто. По мере того как молодые люди заканчивают школу, у них становится меньше возможностей заниматься спортом из-за учебы в колледже, работы и семейных обязанностей. Исследование также показало, что у чернокожих мужчин и женщин уровень физической активности меняется иначе, чем у белых. У белых участников он стабилизируется к 40 годам, а у чернокожих – продолжает снижаться.

К 45 годам у чернокожих женщин наблюдаются более высокие уровни гипертонии, чем у белых мужчин, а среди белых женщин зафиксированы наименьшие показатели гипертонии в среднем возрасте. К 60 годам от 80 до 90% чернокожих мужчин и женщин страдали гипертонией, в то время как у белых мужчин этот показатель был чуть ниже 70%, а у белых женщин — около 50%. Исследователи объяснили эти известные расовые различия разнообразными социальными и экономическими факторами.

«Хотя чернокожая молодежь активно участвует в спортивных мероприятиях, социально-экономические условия, жилье и обязанности по работе или дому могут ограничивать их возможности для продолжения физической активности в зрелом возрасте».

Ранее исследование показало, что крепкие мышцы и хорошая физическая подготовка могут наполовину снизить вероятность летального исхода у онкологических больных. При этом индивидуально разработанные планы тренировок способны улучшить шансы на выживание.