Два американских астронавта, которые провели девять месяцев на Международной космической станции после того, как их неисправная капсула Boeing Starliner вернулась без них, наконец-то собираются вернуться домой. Ожидается, что Бутч Уилмор и Суни Уильямс приземлятся на Землю вечером 18 марта.

Астронавты NASA Бутч Уилмор (слева) и Суни Уильямс внутри люка, соединяющего Starliner компании Boeing с Международной космической станцией.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс отправились в космос в июне в рамках испытательного полета, который первоначально был запланирован на девять дней. Однако их пребывание на Международной космической станции было продлено после того, как во время стыковки произошла неисправность двигателей капсулы Boeing Starliner «Калипсо», что вызвало серьезные опасения относительно способности космического корабля доставить их обратно на Землю. В итоге NASA приняло решение вернуть капсулу пустой после того, как она провела около трех месяцев на станциях, подчеркнув, что им необходимо глубже понять причины произошедших неполадок.

Кроме того, NASA объявило, что Уилмор и Уильямс, будучи ветеранами-астронавтами и отставными летчиками-испытателями ВМС, вернутся на Землю с помощью космического корабля SpaceX Dragon. В результате агентство скорректировало ротацию астронавтов, исключив двух человек из миссии SpaceX Crew-9, которая возвращается на Землю на этой неделе, чтобы освободить застрявших астронавтов.

В то время как капсула Crew-9 уже прибыла на Международную космическую станцию в сентябре, экипажи на корабле меняются, это означает, что каждая группа астронавтов будет работать до прибытия следующей команды, когда и происходит официальная смена «передачи».

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартует, доставляя астронавтов NASA Crew-10 на Международную космическую станцию ​​в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида, США, 14 марта 2025 года.

Первоначально NASA планировало запустить миссию Crew-10 компании SpaceX, которая должна была прибыть до того, как члены экипажа Crew-9 смогут вернуться на Землю, в феврале, но ее отложили примерно на месяц. В пятницу вечером ракета, на борту которой находились четыре новых члена экипажа, успешно стартовала, и, спустя около 29 часов, ее капсула состыковалась с Международной космической станцией.

Теперь Уилмор и Уильямс, а также астронавт NASA Ник Хаг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов должны вернуться на Землю во вторник вечером, примерно через 19 часов после закрытия люка на капсуле SpaceX, согласно намеченному плану.

Испытательный полет экипажа Starliner должен был стать завершающим этапом для Boeing и ключевым событием для NASA. Агентство стремилось к тому, чтобы две конкурирующие компании — Boeing и SpaceX, основанная Илон Маском — осуществляли миссии на Международной космической станции поочередно. Однако теперь будущее космических проектов Boeing пока не известно. Компания потратила более чем $2 млрд на разработку своего космического корабля Starliner.

Путешествие Уилмора и Уильямс стало предметом политических дебатов после вступления в должность президента Дональда Трампа. Трамп вместе с Илоном Маском, который стал его близким советником, призывали к более быстрому запуску миссии Crew-10. В том, что два астронавта «застряли» на МКС, они обвинили администрацию Байдена, и заявили, что она намеренно удерживала их там по политическим мотивам.

На этом снимке, взятом из видео NASA, слева направо: Бутч Уилмор, Ник Хейг и Суни Уильямс выступают на пресс-конференции во вторник, 4 марта 2025 года.

NASA перенесло запуск Crew-10, изначально запланированный на декабрь, чтобы обеспечить больше времени для подготовки новой капсулы Dragon, но в итоге решило использовать многократно испытанную капсулу, чтобы сократить время ожидания.

Во время продолжительного пребывания на станции Уилмор и Уильямс участвовали в рутинных задачах, таких как научные эксперименты и техническое обслуживание, как и любой другой астронавт на МКС. Уильямс также совершила выход в открытый космос.

Несмотря на возникшие политические споры, она неоднократно подчеркивала, что пара не чувствует себя «брошенной» на МКС, но с нетерпением ждет возвращения домой, чтобы увидеть свою семью и двух собак. «Для них это были настоящие американские горки, возможно, даже в большей степени, чем для нас», — сказала она журналистам в начале этого месяца.

Ранее Дональд Трамп выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Джареда Айзекмана — предпринимателя, миллиардера и космического туриста. В течение ближайших лет агентству предстоит решить целый ряд проблем. Среди них программа Artemis, растущая коммерциализация космоса и, возможно, сход с орбиты Международной космической станции.