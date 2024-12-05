Дональд Трамп выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Джареда Айзекмана — предпринимателя, миллиардера и космического туриста. В течение ближайших лет агентству предстоит решить целый ряд проблем. Среди них программа Artemis, растущая коммерциализация космоса и, возможно, сход с орбиты Международной космической станции, сообщает TechCrunch.

По всей вероятности, именно в этот период космический корабль компании SpaceX начнет выполнять коммерческие полеты и, возможно, даже совершит свое первое путешествие на Марс без экипажа. Айзекман, основатель и генеральный директор платформы для обработки платежей Shift4, был одним из самых ярых сторонников коммерческих космических полетов.

В рамках своей инициативы Polaris Program он профинансировал две орбитальные миссии, осуществленные компанией SpaceX. Во время последней из них, которая состоялась в сентябре, Айзекман и еще один член экипажа, который состоял из четырех человек, стали первыми в истории гражданскими лицами, совершившими выход в открытый космос. В ходе миссии астронавты также испытали новые скафандры, созданные SpaceX.

Миллиардер выдвинул предложение о запуске частной миссии по увеличению орбиты стареющего телескопа Хаббл, однако NASA не приняло его предложение. Он также поддержал планы SpaceX по колонизации других планет.

«Если человечество может выжить благодаря технологиям, — а Starship, похоже, ближе всего к этому, — безответственно было бы не воспользоваться этой возможностью», — сказал он в посте на сайте X.

Назначение Айзекмана на новую роль почти наверняка будет на руку SpaceX и Илону Маску, который, кроме прочего, занимает влиятельную должность при избранном президенте США.

Другие публичные сообщения на сайте X говорят о том, что Айзекман может реформировать работу NASA. Бюджет космического агентства составляет около $25 млрд, а в его штате около 18 тыс. сотрудников.

Айзекман является основателем Drake International, выполняющей оборонные заказы. Миллионер также говорил о необходимости поддержания конкурентоспособности космического сектора США по отношению к другим странам, особенно Китаю.

Как и другие ключевые назначения в будущей администрации Трампа, чтобы занять эту должность, Айзекман должен быть утвержден Сенатом. Он сменит на этом посту бывшего сенатора Билла Нельсона, который возглавил администрацию в 2021 году.

Айзекман сказал сотрудникам Shift4, что он останется генеральным директором компании до тех пор, пока его кандидатура не будет утверждена. В своем заявлении он также заявил, что NASA приближает «эру, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией».

SpaceX ранее представила Starship — один из самых амбициозных проектов в области космических исследований. Ракета часто воспринимается как любимый проект Илона Маска. Согласно последним оценкам, запуск Starship на Марс запланирован на 2026 год.