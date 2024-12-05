Новости

NASA может возглавить миллиардер, космический турист и сторонник SpaceX

Дональд Трамп выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Джареда Айзекмана — предпринимателя, миллиардера и космического туриста. В течение ближайших лет агентству предстоит решить целый ряд проблем. Среди них программа Artemis, растущая коммерциализация космоса и, возможно, сход с орбиты Международной космической станции, сообщает TechCrunch.

По всей вероятности, именно в этот период космический корабль компании SpaceX начнет выполнять коммерческие полеты и, возможно, даже совершит свое первое путешествие на Марс без экипажа. Айзекман, основатель и генеральный директор платформы для обработки платежей Shift4, был одним из самых ярых сторонников коммерческих космических полетов.

В рамках своей инициативы Polaris Program он профинансировал две орбитальные миссии, осуществленные компанией SpaceX. Во время последней из них, которая состоялась в сентябре, Айзекман и еще один член экипажа, который состоял из четырех человек, стали первыми в истории гражданскими лицами, совершившими выход в открытый космос. В ходе миссии астронавты также испытали новые скафандры, созданные SpaceX.

Миллиардер выдвинул предложение о запуске частной миссии по увеличению орбиты стареющего телескопа Хаббл, однако NASA не приняло его предложение. Он также поддержал планы SpaceX по колонизации других планет.

«Если человечество может выжить благодаря технологиям, — а Starship, похоже, ближе всего к этому, — безответственно было бы не воспользоваться этой возможностью», — сказал он в посте на сайте X.

Назначение Айзекмана на новую роль почти наверняка будет на руку SpaceX и Илону Маску, который, кроме прочего, занимает влиятельную должность при избранном президенте США.

Другие публичные сообщения на сайте X говорят о том, что Айзекман может реформировать работу NASA. Бюджет космического агентства составляет около $25 млрд, а в его штате около 18 тыс. сотрудников.

Айзекман является основателем Drake International, выполняющей оборонные заказы. Миллионер также говорил о необходимости поддержания конкурентоспособности космического сектора США по отношению к другим странам, особенно Китаю.

Как и другие ключевые назначения в будущей администрации Трампа, чтобы занять эту должность, Айзекман должен быть утвержден Сенатом. Он сменит на этом посту бывшего сенатора Билла Нельсона, который возглавил администрацию в 2021 году.

Айзекман сказал сотрудникам Shift4, что он останется генеральным директором компании до тех пор, пока его кандидатура не будет утверждена. В своем заявлении он также заявил, что NASA приближает «эру, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией».

SpaceX ранее представила Starship — один из самых амбициозных проектов в области космических исследований. Ракета часто воспринимается как любимый проект Илона Маска. Согласно последним оценкам, запуск Starship на Марс запланирован на 2026 год.

Темы
NASA Polaris SpaceX Дональд Трамп Илон Маск космическая компания космический корабль космический туризм космос