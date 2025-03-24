В Галактике, сияющей в Космической Заре, всего через 300 млн лет после Большого Взрыва, было замечено то, чего в ней быть не должно. JADES-GS-z14-0, как показали новые наблюдения, богата кислородом. Это удивило ученых, поскольку они считали, что элементы тяжелее водорода и гелия не существовали в значительных количествах до гораздо более позднего времени. Это еще один признак того, что ранняя Вселенная созревала намного быстрее, чем предполагалось.

Художественное представление JADES-GS-z14-0, самой ранней известной галактики во Вселенной

«Это все равно, что найти подростка там, где можно было ожидать только младенца, — говорит космолог Сандер Шоус из Лейденской обсерватории в Нидерландах. — Результаты показывают, что галактика сформировалась очень быстро и также быстро созревает, пополняя растущее число доказательств того, что формирование галактик происходит гораздо быстрее, чем предполагалось».

Само существование JADES-GS-z14-0 было достаточно проблематичным для наших космологических моделей, поскольку мы считали, что галактикам требуется довольно много времени для роста. Для того чтобы быть обнаруженной нашими телескопами на расстоянии более 13,4 миллиарда световых лет, галактика должна была быть очень большой и яркой — слишком большой и яркой, чтобы ее можно было легко объяснить.

Еще одна вещь, для роста которой требуется время, — это элементы тяжелее водорода и гелия. Когда Вселенная, какой мы ее знаем, впервые возникла в результате Большого взрыва, первыми элементами, которые образовались, были водород и гелий.

Перегрузки в этой среде привели к образованию первых звезд. Под действием гравитации газ схлопывался сам по себе, и еще больше газа подпитывало его рост, пока ядро не стало достаточно горячим и плотным, чтобы запустить процесс слияния атомов водорода во все более тяжелые элементы.

Местоположение JADES-GS-z14-0. (NASA, ESA, CSA, STScI, Брант Робертсон/UC Santa Cruz, Бен Джонсон/CfA, Сандро Такчелла/Кембридж, Филл Каргайл/CfA)

Только благодаря этому процессу слияния звездных ядер появился кислород и это, по словам исследователей, является разногласием. Звезда должна прожить всю свою жизнь и умереть в сверхновой, чтобы эти сплавленные элементы рассеялись в космосе. Это может произойти за относительно короткий промежуток времени: время жизни самых массивных звезд может составлять менее 10 млн лет.

Когда команда астрономов провела измерения галактики с помощью мощного Атакамского большого миллиметрового, субмиллиметрового массива в Чили, количество элементов тяжелее водорода и гелия, обнаруженных в JADES-GS-z14-0, оказалось в 10 раз выше, чем было предсказано. Этот результат позволяет предположить, что скорость образования элементов также превосходит наши самые смелые ожидания.

Спектр кислорода, обнаруженный большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой Атакамы в JADES-GS-z14-0.

«Я был поражен неожиданными результатами, потому что они открывают новый взгляд на первые этапы эволюции галактик, — говорит астрофизик Стефано Карниани из Scuola Normale Superiore в Италии. — Доказательство того, что галактика уже созрела в младенческой Вселенной, поднимает вопросы о том, когда и как галактики сформировались».

Поскольку космос расширяется, свет, излучаемый далекими галактиками, из-за эффекта Доплера растягивается до красных длин волн. JWST — самый мощный из когда-либо созданных инфракрасных космических телескопов, оптимизированный для обнаружения таких объектов с красным смещением.

С момента запуска телескопа астрономы обнаружили больше крупных галактик, расположенных гораздо раньше во Вселенной, чем мы ожидали увидеть, что рисует совершенно иную картину того, как ранняя Вселенная развивалась в первые миллиарды лет после Большого взрыва.

Последняя находка кислорода в JADES-GS-z14-0 — это еще один кусочек головоломки, все больше указывающий на то, что галактики росли и эволюционировали гораздо быстрее, чем мы думали в ранней Вселенной. Теперь исследователям осталось выяснить, как этот быстрый рост меняет космологическую хронологию, и какие еще предположения о ранней Вселенной.

Ранее британские исследователи подтвердили существование «суперземли», расположенной в 20 световых годах от Земли, которая может раскрыть существование внеземных существ, согласно космическому исследованию.