Марс может быть не единственной планетой, способной поддерживать жизнь. Британские исследователи подтвердили существование «суперземли», расположенной в 20 световых годах от Земли, которая может раскрыть существование внеземных существ, согласно космическому исследованию, опубликованному в журнале Astronomy&Astrophysics.

фото с сайта New York Post

«Теперь я с большим энтузиазмом жду, что другие ученые смогут рассказать нам об этой недавно открытой планете», — заявил в пресс-релизе доктор Майкл Кретинье, ученый из Оксфордского университета, который первым обнаружил потенциальный межзвездный оазис в 2022 году.

Международная группа проанализировала высокоточные измерения, записанные за два десятилетия чилийским спектрографом HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) и его преемником ESPRESSO, чтобы подтвердить, что неопознанный объект был экзопланетой, определяемой как планета, расположенная за пределами Солнечной системы.

Это космическое тело, получившее название HD 20794 d, по имеющимся данным, в шесть раз больше Земли, отсюда и его прозвище «суперземля». Экзопланета вращается вокруг звезды класса G, похожей на Солнце, и совершает полный оборот вокруг нее за 647 дней — на 40 дней меньше, чем требуется Марсу, чтобы обернуться вокруг Солнца.

Этот небесный объект представляет особый интерес для ученых, поскольку его траектория помещает его в обитаемую зону, то есть на необходимое расстояние от своей звезды для поддержания воды на его поверхности.

Художественное представление новой планеты HD 20794 d, вращающейся вокруг своей звезды. Фото взято с сайта New York Post

«Приятно, что его близость к нам — всего 20 световых лет. Значит, есть надежда, что будущие космические миссии получат его изображение, — сказал Кретинье. — Это один из самых близких аналогов Земли, о которых мы знаем, учитывая его необычную орбиту».

Где есть вода, есть потенциал для жизни. Одно из отличий заключается в том, что HD 20794 d находится на эксцентрической, а не круговой орбите, на которой она колеблется, входя и выходя из обитаемой зоны, то есть любая вода будет замерзать или таять в зависимости от того, на каком этапе своего обращения она находится. Эта конфигурация позволяет исследователям корректировать свои теоретические модели обитаемости планеты.

Тот факт, что тело находится всего в 19,7 световых годах от Земли, упрощает изучение, поскольку его световые сигналы более заметны и сильны. «Его яркость и близость делают его идеальным кандидатом для будущих телескопов, чья миссия будет заключаться в непосредственном наблюдении за атмосферами экзопланет», — сказал соавтор исследования Ксавье Дюмуск.

HD 2079 d находится в обитаемой зоне, но пока еще рано говорить, может ли на ней существовать жизнь. «Важно помнить, что присутствие планеты в обитаемой зоне вовсе не достаточно, чтобы на ней была жизнь, — сказал Кретинье. — И Марс, и Венера находятся внутри обитаемой зоны Солнца, но я настоятельно не рекомендую вам отправляться туда».

Ученым еще предстоит ответить на список вопросов, например, есть ли у экзопланеты атмосфера и есть ли на ее поверхности вода. Хотя астрономы обнаружили более 7 тыс. экзопланет, внеземные формы жизни по-прежнему ускользают от взора.

Марсоход Curiosity от NASA исследует Марс с 2012 года. Ранее он обнаружил доказательства существования на поверхности древних прудов и озер, свободных ото льда. Он выявил небольшие неровности, похожие на те, что можно увидеть на песчаных ложах озер на Земле.