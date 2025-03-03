Группа астрономов, используя очень большой телескоп ESO, зафиксировала самый быстрый поток воздуха на экзопланете WASP-127b, который движется со скоростью 33 тыс. км/ч. Ученые обнаружили наличие водяного пара и угарного газа, а также выявили мощные экваториальные ветры. Данное исследование открывает новые возможности для изучения атмосфер экзопланет с помощью современного оборудования.

Художественная визуализация WASP-127b, гигантской газовой планеты, расположенной примерно в 520 световых годах от Земли.

На экзопланете WASP-127b, удаленной примерно на 520 световых лет от Земли, ученые обнаружили необычайно быстрые ветры, которые движутся со скоростью 33 тыс. км/ч (около 9 км/сек). Эти ветры считаются самыми быстрыми, зафиксированными на экзопланетах за всю историю наблюдений. Работа по их изучению проводилась с использованием очень большого телескопа ESO, который позволил астрономам глубже понять атмосферу этой огромной планеты.

WASP-127b в несколько раз больше Юпитера, но ее структура менее плотная. Исследования показали наличие водяного пара и угарного газа в атмосфере. Кроме того, были выявлены мощные ветры, циркулирующие вдоль экватора планеты.

Эти сильные ветры можно сравнить с ураганами, которые наблюдаются на Земле. С момента своего открытия в 2016 году WASP-127b стал постоянным объектом изучения, и новые данные о ее атмосфере подчеркивают уникальность этой экзопланеты.

«Часть атмосферы этой планеты движется к нам с большой скоростью, а другая часть — с такой же скоростью удаляется от нас, — объясняет Лиза Нортманн, ученый из Геттингенского университета (Германия) и ведущий автор исследования. — Этот сигнал говорит о том, что в районе экватора планеты существует очень быстрый, сверхзвуковой реактивный ветер».

Струйные течения перемещаются со скоростью 9 км/cек. — это почти в шесть раз превышает скорость вращения самой планеты. Нортманн подчеркивает, что таких явлений они никогда не наблюдали. Это открытие стало свидетельством самого быстрого ветра, когда-либо зарегистрированного в струйном течении, которое окружает планету. Для сравнения, самый быстрый ветер, зафиксированный в Солнечной системе, был найден на Нептуне и достигал лишь 0,5 км/сек. (1800 км/ч).

В новом исследовании группа ученых использовала мощный инструмент на очень большом телескопе, который позволил изучить, как свет звезды проходит через атмосферу планеты. Это дало возможность выявить присутствие различных химических веществ, таких как водяной пар и угарный газ. Исследование также поразило ученых необычными пиками в скорости этих веществ, что указывает на то, что одна сторона атмосферы направляется к Земле, а другая — отдаляется, и это происходит с большой скоростью, что может быть связано с сильными ветрами, которые дуют вдоль экватора планеты.

Кроме этого, ученые заметили, что температура на полюсах планеты ниже, чем в других областях. Они также обнаружили, что между утренней и вечерней сторонами WASP-127b существует небольшая разница в температуре. «Это говорит о том, что на планете происходят сложные метеорологические явления, похожие на те, что мы наблюдаем на Земле и других планетах Солнечной системы», — отметил Фей Ян, один из авторов исследования и профессор в китайском университете.

Всего несколько лет назад астрономы могли определять лишь массу и радиус планет за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня же современные телескопы, такие как VLT Европейской южной обсерватории, предоставляют ученым возможность создавать карты погоды на этих отдаленных планетах и детально изучать их атмосферные составы.

Автор статьи Дэвид Конт из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана отмечает, что понимание динамики экзопланет позволяет исследовать важные механизмы, такие как перераспределение тепла и химические взаимодействия. Это, в свою очередь, способствует углублению знаний о процессах формирования планет и может пролить свет на происхождение нашей собственной Солнечной системы.

Стоит отметить, что исследования экзопланет возможно проводить только с использованием наземных обсерваторий, поскольку инструменты, установленные на космических телескопах, не обеспечивают необходимой точности для измерения скорости. Однако строительство Очень Большого Телескопа ESO рядом с VLT в Чили, оснащенного инструментом ANDES, откроет новые возможности для глубокого изучения погодных условий на удаленных планетах. «Это означает, что мы сможем различать более тонкие детали движений ветра и расширить наши исследования на более мелкие каменистые планеты», — говорит Нортманн.

Ранее ученые обнаружили, что Марс может быть не единственной планетой, способной поддерживать жизнь. Британские исследователи подтвердили существование «суперземли», расположенной в 20 световых годах от Земли, которая может раскрыть существование внеземных существ, согласно космическому исследованию.