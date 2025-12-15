Российские маркетплейсы готовятся к настоящей цифровой революции. По поручению главы правительства Михаила Мишустина каждая вещь — от зубной щетки до смартфона — скоро получит уникальную «цифровую биографию». Это будет защищенный код, который покажет весь путь товара: с какого завода, через каких поставщиков и когда он попал на виртуальную полку. Цель — поставить надежный заслон контрафакту, доля которого в некоторых категориях доходит до 50%, пишут «Ведомости».

Инициатива защищает не только покупателей, но и добросовестный бизнес. Пока одни продавцы честно платят налоги и пошлины, другие завозят подделки «в серую», сбивая цены и создавая нечестную конкуренцию. Новая система наведет порядок, а заодно усилит позиции российских товаров за рубежом: прозрачность происхождения станет их конкурентным преимуществом.

Для импортеров также готовят приятный бонус — максимальное упрощение таможенных процедур. Все документы можно будет оформить через единую цифровую платформу, избежав бумажной волокиты. Идею уже поддержали крупные маркетплейсы, включая Wildberries, которые отмечают растущий экспортный потенциал отечественных товаров.

Пока девять ведомств работают над дорожной картой (ее представят до марта 2026 года), площадки уже внедряют собственные меры контроля: ИИ-алгоритмы для выявления подозрительных продавцов, блокировки карточек по жалобам брендов, контрольные закупки.

По сути, это создание новой экосистемы доверия, где каждый товар имеет подтвержденную историю, каждый продавец отвечает за качество, а покупатель может быть спокоен за свой выбор.