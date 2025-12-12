В России собрались внести в действующие правила торговли множество изменений, учитывая, насколько активно в стране развивается онлайн-торговля, какими шагами движется вперед омниканальность коммерции и какие появились новые бизнес-модели. Поэтому несколько месяцев, получив соответствующее поручение на Петербургском международном экономическом форуме, специалисты Минпромторга России разрабатывали дорожную карту новой национальной модели торговой деятельности, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Photo by Andrew Lvov on Unsplash

Таким образом власти планируют адаптировать правовое регулирование к реальной трансформации рынка: росту электронной коммерции, распространению омниканальности (одновременная офлайн- и онлайн-деятельность), изменению роли малого бизнеса и появлению новых бизнес-моделей. По задумке, это должно помочь создать более честные условия конкуренции, сократить оборот некачественной продукции, поддержать отечественных производителей и обеспечить потребителям доступ к товарам.

Что предлагает дорожная карта — ключевые положения

1. Новые правила для маркетплейсов и продавцов

— Дать продавцам право определять участие в акциях и скидках на маркетплейсах.

— Запретить платформам принуждать пункты выдачи заказов (ПВЗ) быть монобрендовыми.

— Ввести антимонопольные ограничения для платформ как для сетевого розничного рынка (например, равный доступ продавцов).

— Рассмотреть исключение стоимости логистики из комиссии 5% для сетей, чтобы выровнять условия с маркетплейсами.

Пока что площадки сами формируют правила акций и работу ПВЗ, а продавцы нередко не могут управлять ценами на свои товары на маркетплейсах.

На ком скажется

Решения затронут крупные онлайн-платформы (как Wildberries, Ozon и др.) и продавцов на них — возможен пересмотр механизмов скидок, комиссий и условий размещения. Также это влияет на конкуренцию между офлайн- и онлайн-торговлей.

2. Правила работы рынков и розничных сегментов

— Снять часть административных ограничений с обычных рынков и ярмарок, вернуть им инвестиционную привлекательность.

— Ввести новый формат специализированных фестивалей (например, пивных) по аналогии с винными, чтобы представить отечественную продукцию.

Пока что сегмент рынков подчас сталкивается с жестким регулированием и ограничениями, что снижает инвестиционный интерес.

На ком скажется

Это вызовет прямой эффект для малого бизнеса, фермеров и организаторов тематических мероприятий — может появиться новая возможность для продвижения продукции и привлечения покупателей.

3. Выравнивание конкуренции между форматами торговли

— Убрать нормативные дисбалансы между сетями, маркетплейсами, традиционной розницей.

— Рассматривать онлайн-и офлайн-продажи, логистику и платформенные сервисы как часть единого конкурентного пространства.

Пока что онлайн-торговля растет сама и быстро, но правовые нормы для платформ и сетей заметно различаются.

На ком скажется

Компании розничной торговли, маркетплейсы и потребители: изменение правил оценки конкуренции может изменить стратегию выхода на рынок и взаимодействия с поставщиками.

Читайте также Как генеративный ИИ изменит российскую торговлю в ближайшие годы

В Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) выступили с критикой некоторых предложений, в частности:

против запрета монобрендовых ПВЗ — считают, что это мешает развитию инфраструктуры.

против применения в отношении маркетплейсов антимонопольных правил, действующих для сетей, поскольку это дублирует уже существующее антимонопольное регулирование.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), напротив, считают дорожную карту своевременной и выступают за выравнивание правил для сетевой розницы и маркетплейсов. Ассоциация отмечает, что сейчас платформы действуют в более мягком режиме, тогда как ретейлеры ограничены нормами по оплатам и возвратам. В АКОРТ убеждены, что крупные онлайн-площадки при продаже продуктов должны соблюдать сопоставимые требования, но без ущерба для малых производителей и потребителей.

Компании Wildberries и Ozon также отмечали, что регулирование скидок и работы ПВЗ должно учитывать специфику платформенной экономики, а не копировать нормы традиционной розницы.

«Инк» запросил комментарии у Минпромторга и ФАС.