Атаки беспилотников на склады Wildberries и Ozon лишили часть российских продавцов товара и оборотных средств перед главным сезоном распродаж. Некоторые предприниматели не смогли подготовиться к ноябрьским акциям из-за финансовых потерь и отсутствия компенсаций. На этом фоне логистические компании фиксируют снижение грузоперевозок, хотя маркетплейсы рассчитывают на рост продаж перед Новым годом.

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По данным Data Insight, с конца июня 2026 года произошло 45 инцидентов на складах двух крупнейших российских маркетплейсов. Пострадало не менее 2,1 млн кв. м площадей, а ущерб продавцов оценивается в сотни миллиардов рублей. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко ожидает, что ноябрьские распродажи пройдут слабее обычного. Член правления Союза продавцов маркетплейсов Василий Бумагин поясняет, что после потери товаров многие предприниматели отложили закупки. Чтобы успеть к акциям, продукцию и сырье из Китая требовалось отправлять еще в конце августа — начале сентября.

Проблемы бизнеса отражаются на перевозках. По данным «Байт транзит», в июле и августе число оформленных транспортных накладных сократилось на 12% год к году. В августе масса грузов уменьшилась на 7%, а объем — на 4%. ПЭК и M.A. Research прогнозируют снижение автомобильных перевозок в России по итогам года на 4,6%, до 6,5 млрд т. Заместитель гендиректора 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян допускает, что в последние месяцы года спад может составить 8–10% в годовом выражении. Привычного предновогоднего всплеска спроса компания пока не наблюдает.

Маркетплейсы при этом не ожидают массового сокращения ассортимента. В RWB, управляющей Wildberries, рассчитывают на продолжение положительной динамики прошлых лет, а в «Яндекс Маркете» сообщают об интересе продавцов и покупателей к распродажам.

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В офлайн-торговле скидки также помогают привлекать клиентов. По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павла Люлина, некоторые российские бренды предлагали скидки до 70–90%. Однако у части магазинов не хватает оборотных средств для закупки новых коллекций. Дополнительный спрос на электронику может возникнуть перед введением с 1 декабря технологического сбора на отдельные категории устройств. Семко также указывает на запланированные с 2027 года НДС в размере 22% на трансграничные онлайн-покупки и таможенный сбор в 100 руб. за посылку.

Некоторые компании не планируют снижать цены. Владелец сети «Леонардо» Борис Кац заявил, что у нее нет запасов для масштабной распродажи. Finn Flare также не будет уценивать новую коллекцию: по словам президента сети Ксении Рясовой, прежние остатки были уничтожены, и компания сосредоточилась на продаже новых поступлений. Бумагин отмечает, что часть продавцов не получила компенсаций за уничтоженные товары, а выплаты за уже реализованную продукцию задерживались до двух недель. Его компания рассчитывает на скидки за счет акций маркетплейса, а не собственных снижений цен.

Продавец семян Игорь Шанченко, потерявший на складах товар более чем на 400 млн руб., привлек дополнительные инвестиции для возобновления продаж. Владелица производителя одежды Posh Style Алсу Шарафетдинова оценивает ущерб примерно в 60 млн руб. и сообщает, что фабрика выпускает в пять–шесть раз меньше продукции, чем год назад. Компания распродает прежние товары, чтобы рассчитаться с контрагентами. По словам Шарафетдиновой, одни продавцы заморозили закупки, другие сократили производство или закрылись, а часть бизнеса уже не успевает подготовить новые товары к праздничному сезону.

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