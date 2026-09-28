Коммерческие предприятия, чьи здания и сооружения получили повреждения в результате атак беспилотников и других средств поражения, с 25 сентября временно освободили от плановых проверок. Соответствующее постановление распространяется на объекты, пострадавшие начиная с 1 января 2026 года — независимо от отраслевой принадлежности бизнеса, при условии соответствия критериям, зафиксированным в документе.

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Мораторий на плановые контрольные мероприятия продлится до 1 октября 2027 года. Внеплановые визиты инспекторов в этот период допускаются исключительно в случаях, прямо прописанных в постановлении.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, также курирующий работу аппарата кабинета министров, объяснил введение режима необходимостью разгрузить компании от избыточного административного давления в период восстановления. Средства и время, которые ранее уходили на подготовку к проверкам, бизнес сможет сконцентрировать на ремонтно-восстановительных мероприятиях.

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Полный отказ от надзора не предусмотрен. Внеплановая проверка может быть инициирована по запросу прокуратуры, а также по прямому поручению президента или правительства. Дополнительные основания — поступление данных об угрозе жизни или здоровью людей, опасности для государственной безопасности либо возникновении чрезвычайной ситуации. Сохраняется также надзор за теми предпринимателями, которые приступили к деятельности без подачи уведомления.

Контрольное мероприятие допускается и для подтверждения устранения ранее зафиксированных нарушений — в ситуации, когда бизнес сообщил об их исправлении. В таком случае контролирующий орган вправе провести проверку удаленно через мобильное приложение, без физического выезда на место.

Для ряда направлений из общего правила предусмотрены исключения. Внеплановый надзор сохраняется в отношении опасных производственных объектов II класса, гидротехнических сооружений того же класса, а также в сферах обеспечения транспортной безопасности, образования и энергетического надзора.

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