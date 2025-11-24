Экземпляр комикса «Супермен № 1» 1939 года выпуска, обнаруженный семьей из Северной Калифорнии на чердаке своего дома, был продан на аукционе Heritage Auctions и установил новый мировой рекорд. Лот ушел с молотка за $9,12 млн, включая премию покупателя, что сделало его самым дорогим комиксом из когда-либо проданных.

Freepik

Несмотря на то, что десятилетия он хранился в картонной коробке, завернутый лишь в старые газеты, его состояние было оценено экспертами CGC в 9,0 баллов из 10. Эта оценка стала ключевым фактором столь высокой цены, позволившей комиксу превзойти предыдущий рекорд в $6 млн, установленный в 2024 году номером «Action Comics № 1».

Прочитайте также Первая сумка самой Джейн Биркин продана за $10 млн на аукционе в Париже

Этот выпуск «Супермена» — один из семи известных экземпляров с оценкой CGC 6.0 и выше и признан специалистами одним из лучших по сохранности за всю историю аукционов.

Как отметил вице-президент Heritage Auctions Лон Аллен, этот экземпляр является не только культурным артефактом, но и обладает уникальной историей, что в совокупности и определило его беспрецедентную стоимость.

Соучредитель аукционного дома Джим Халперин добавил, что данная сделка знаменует собой новый этап в признании коллекционирования комиксов как полноценной и высокодоходной части арт-рынка.