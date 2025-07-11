На торгах в четверг в парижском отделении Sotheby’s была продана легендарная первая сумка Биркин, которую в 1984 заказала Джейн Биркин. Победителем стала японская компания Valuence Japan, специализирующаяся на ресейле предметов роскоши.

Edward Berthelot/Getty Images

Черная кожаная сумка Birkin, созданная французским модным домом Hermès около 40 лет назад специально для покойной актрисы и певицы Джейн Биркин, ушла с молотка за 8,58 млн евро (около $10 млн).

Происхождение этой уникальной сумки восходит к 1984 году, когда генеральный директор Hermès International SCA Жан-Луи Дюма заказал ее создание специально для Джейн Биркин. По воспоминаниям самой актрисы, идея родилась во время случайной встречи с Дюма на борту самолета.

Биркин, тогда уже звезда французского кино и музыки, пожаловалась, что не может найти у Hermès достаточно просторную и практичную модель. Вдохновленная этой беседой, она прямо во время полета набросала эскиз желаемой сумки на бумажном пакете для воздушной болезни.

Хотя именно эта модель впоследствии дала начало целой линейке культовых сумок Birkin, проданный экземпляр обладает рядом уникальных особенностей, которые больше никогда не повторялись в других моделях. Это делает его поистине бесценным для коллекционеров.

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Представители японской компании Valuence, выигравшей торги после 10-минутного телефонного аукционного противостояния, заявили, что приобрели этот исторический предмет не для перепродажи. В официальном заявлении компания назвала сумку «частью мирового культурного наследия» и пообещала обеспечить ее должное хранение с возможностью публичного экспонирования.



Эксперты отмечают, что продукты Hermès традиционно превосходят первоначальную стоимость при перепродаже благодаря исключительному качеству, ограниченным выпускам и многолетним листам ожидания в официальных бутиках. Примечательно, что Sotheby’s сознательно отказался от публикации предварительных оценок перед аукционом, что только подогрело ажиотаж среди коллекционеров.