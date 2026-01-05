Фильм «Аватар: Огонь и пепел» преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате всего за 18 дней, собрав $306 млн в США и $777,1 млн за рубежом, что в сумме составляет $1,083 млрд, пишет Variety.

Jeremy Yap, nsplash

Третья часть франшизы достигла этой отметки немного медленнее, чем предыдущий сиквел «Аватар: Путь воды» (14 дней) и оригинальный «Аватар» 2009 года (17 дней). Тем не менее, фильм удерживает лидерство в кассе, а первые две части уже стали одними из самых успешных фильмов в истории: «Аватар» заработал $2,9 млрд, а «Путь воды» — $2,3 млрд. Ключевую роль в этом сыграла международная аудитория: в «Огне и пепле» лидерами по сборам стали Китай ($138 млн), Франция ($81 млн), Германия ($64 млн) и Корея ($44 млн).

«Аватар: Огонь и пепел» стал третьим фильмом Disney в 2025 году, преодолевшим миллиард долларов, после «Лило и Стич» и «Зверополиса 2», который принес $1,46 млрд. Год оказался рекордным для студии — мировые доходы превысили $6,58 млрд, что укрепило лидерство Disney на рынке.

В центре сюжета — Джейк Салли (Сэм Уортингтон), Нейтири (Зои Салданья) и их семья, сражающиеся с новым врагом. Для режиссера Джеймса Кэмерона это уже четвертый фильм, превысивший миллиард долларов, и он пока не определился, будут ли продолжения «Аватар 4» и «Аватар 5» или франшиза завершится третьей частью.