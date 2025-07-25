Совет Федерации одобрил инициативу о введении дополнительного платежа в размере 150 руб. с каждого авиабилета. Эти средства будут направлены на модернизацию аэропортовой инфраструктуры в рамках масштабной программы развития воздушных ворот страны.

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Правительственный законопроект, разработанный Министерством транспорта, предполагает создание принципиально нового механизма финансирования аэропортов. Согласно пояснительной записке, существующие бюджетные ассигнования в размере 250 млрд руб. недостаточны для реализации планов по реконструкции 75 воздушных гаваней к 2030 году.

Особенностью новой системы станет объединение аэропортов в кластеры, что позволит перераспределять средства между рентабельными и малодеятельными объектами. Такой подход, по мнению разработчиков, обеспечит поддержку региональных аэропортов с низким пассажиропотоком, сохраняя при этом необходимый уровень безопасности полетов.

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Предлагаемый механизм впервые позволит создать устойчивую систему финансирования всей аэропортовой сети, а не отдельных объектов, считает заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев. Он отметил, что хотя формально платеж будет взиматься с перевозчиков, фактическое бремя ляжет на пассажиров через включение сбора в стоимость билетов.

Эксперты отмечают, что введение дополнительного платежа происходит на фоне общего роста цен на авиаперевозки. Однако, по мнению представителей отрасли, относительно небольшая сумма сбора не окажет существенного влияния на спрос, учитывая планируемое улучшение качества аэропортовой инфраструктуры.

Федеральное агентство воздушного транспорта будет осуществлять контроль за целевым использованием собранных средств. Законопроект, получивший единогласную поддержку в комитете Совета Федерации, планируется ввести в действие уже с 1 сентября 2022 года.