В России завершили разработку интеллектуальной системы видеоаналитики для аэропортов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Компания NtechLab, являющаяся технологическим партнером госкорпорации «Ростех» представила платформу на основе искусственного интеллекта, предназначеную для автоматического контроля соблюдения правил безопасности и предотвращения опасных ситуаций.

После успешного пилотного тестирования в московском аэропорту решение готовят к внедрению в региональных воздушных гаванях страны.

Система непрерывно анализирует видеопотоки с камер наблюдения, оперативно выявляя потенциально опасные ситуации. Она способна распознавать различные нарушения, включая появление пассажиров на летном поле вне специальных транспортных средств, неправильную парковку служебного транспорта, попытки обхода зон досмотра и перемещения через запрещенные зоны.

Особенностью разработки является ее адаптивность — решение может работать как в крупных международных аэропортах, так и в небольших региональных. Разработчики отмечают, что система создавалась с учетом перспектив использования не только в России, но и в зарубежных странах, дружественных Российской Федерации.

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Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук подчеркивает многофункциональность системы. Помимо основных задач по обеспечению безопасности, она позволяет анализировать пассажиропоток, что помогает оптимизировать работу аэропорта в периоды повышенной нагрузки. Это особенно актуально в часы пик и во время высокого сезона, когда традиционные методы контроля становятся менее эффективными.

Внедрение интеллектуальной системы видеоаналитики в аэропортах позволит существенно повысить уровень транспортной безопасности за счет минимизации человеческого фактора и обеспечения круглосуточного автоматизированного контроля. Это особенно важно в условиях роста пассажиропотока и ужесточения требований к авиационной безопасности.

Ранее NtechLab представила систему видеонаблюдения с ИИ, предназначенную для выявления забытых вещей в местах массового скопления людей. Она способна распознавать различные типы объектов, включая чемоданы, рюкзаки, сумки, пакеты и даже небольшие вещи вроде кошельков. Технология может быть использована в парках, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях метрополитена.