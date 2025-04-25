«Авито Недвижимость» совместно с просветительской компанией «Москва глазами инженера» представили проект «Родные стены», раскрывающий историю и инженерные особенности типовой застройки столицы 1930-х годов до современности. Об этом «Инк.» сообщили в пресс-службе «Авито». Проект должен помочь покупателям вторичного жилья сделать более осознанный выбор.

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Центральным элементом проекта стал интерактивный лендинг, где собраны данные о популярных семействах и сериях домов, планировках, характеристиках, а также истории строительства.

Пользователи могут перейти от описания серии к актуальным объявлениям на платформе, а информация о каждой серии и отличительных особенностях домов будет интегрирована в карточки объектов на «Авито Недвижимости» для упрощения выбора среди объявлений о продаже вторичного жилья в Москве.

«Мы стремимся предоставить пользователям максимально подробные данные о каждом объекте, в том числе внимательно проверяем объявления и собираем отзывы от жильцов», — заверила директор по маркетингу «Авито Недвижимости» Екатерина Макарова.

Кроме того, до 4 мая на сайте проекта можно поделиться личной историей, связанной с родными стенами. В компании отметили, что авторы лучших рассказов выиграют экскурсию по типовой архитектуре Москвы от «Москвы глазами инженера», а остальные участники получат доступ к онлайн-лекции о массовом жилье.