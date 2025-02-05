В «Авито Недвижимости» подвели итоги четвертого квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. По данным платформы, в среднем по стране предложение на него выросло на 4% по сравнению с третьим кварталом. Интерес к квартирам в новых домах заметнее всего увеличился в Красноярске, Симферополе, Кемерове, Воронеже, Саратове и Новосибирске. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

За четвертый квартал 2024 года рост предложения зафиксирован в сегментах студий (10%), однокомнатных (6%) и двухкомнатных квартир (3%). Выбор первичного жилья увеличился в 29 из 43 городов исследования. Заметнее всего предложение выросло в Липецке (71%), Симферополе (45%), Кемерове (39%), Иванове (38%) и Томске (35%).

По данным экспертов платформы, спрос на первичное жилье увеличился в среднем на 5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Так, интерес к студиям вырос на 14%, к однокомнатным квартирам — на 8%, к двухкомнатным — на 4%, к квартирам с четырьмя комнатами и более — на 3%.

Положительная динамика наблюдалась в 23 из 43 городов исследования. Наиболее заметно спрос на новостройки вырос в Красноярске (в 2,1 раза), Симферополе ( на 49%), Кемерове (48%), Воронеже (36%), Саратове и Новосибирске (31%), Липецке (26%) и Владимире (21%). В Москве интерес к первичной недвижимости увеличился на 8%.

В среднем по России стоимость квартир в новых домах снизилась на 1% по сравнению с третьим кварталом 2024 года, а цена 1 кв. м — на 2%. За три месяца квартиры в первичном жилье подешевели в 9 из 43 городов исследования.

Стоимость снизилась на недвижимость в Нижнем Новгороде (-5%), Ярославле и Тюмени (-3%), Ставрополе, Липецке и Омске (-2%), Краснодаре и Красноярске (-1%), а также в Ростове-на-Дону (-0,5%).

Стоимость 1 кв. м за отчетный период опустилась в Нижнем Новгороде (-2%), Краснодаре (-1%) и Липецке (-0,1%). Наиболее доступные цены в четвертом квартале 2024 года зафиксированы в Смоленске (93 тыс. руб.), Брянске (98 тыс. руб.) и Ставрополе (100 тыс. руб.).

Самые высокие цены за «квадрат» отмечены в Сочи (464 тыс. руб.), Москве (394 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (238 тыс. руб.) и Казани (215 тыс. руб.).

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, во второй половине года в России снизились темпы вывода новых проектов на первичном рынке. Это является реакцией застройщиков на возросшую кредитную нагрузку и более низкую активность покупателей после завершения массовой льготной ипотеки.

По его словам, рост спроса на новостройки в четвертом квартале относительно третьего квартала 2024 года говорит о постепенной адаптации рынка к новым условиям.

Напомним, что в 2024 году в крупнейших городах России было продано около 287,2 тыс. квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 25% меньше, чем в 2023 году. При этом годовой спад по разным городам колеблется в диапазоне от 13% до 46%.