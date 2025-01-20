По данным аналитического исследования «Яндекс-Недвижимости» в 2024 году в крупнейших городах России было продано около 287,2 тыс. квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 25% меньше, чем в 2023 году. При этом годовой спад по разным городам колеблется в диапазоне от 13% до 46%.

Исследование показало, что отмена всеобщей льготной ипотеки и дорогие кредиты оказали наименьшее влияние на те мегаполисы, где наиболее широко представлены проекты бизнес-класса и элитное жилье.

Так, в новостройках Казани количество проданных в 2024 году квартирсократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 9,245 тыс. Среди всех российских мегаполисов и субмиллионников этот показатель оказался самым низким.

При этом, по количеству квадратных метров снижение меньше — 9%. Это указывает на то, что покупатели выбирали более просторные квартиры, чем в 2023 году.

В Санкт-Петербурге показатель продаж первичного жилья по ДДУ сократился на 14%, до 45,148 тыс. квартир. Но по количеству квадратных метров снижение составило 18%. Следовательно, в 2024 году петербуржцы чаще приобретали более компактное жилье.

В Москве количество проданных квартир в новостройках сократилось за год на 16% Всего в 2024 году их было продано 83,115 тыс. При этом, как и в Казани, в прошлом году в столице покупали более просторные квартиры. Поэтому в квадратных метрах снижение меньше — на 13%, сказано в исследовании.

В Казани, Санкт-Петербурге и Москве отмечается самая высокая стоимость 1 кв. м. Также существенная доля новостроек приходится на проекты бизнес-класса и элитные проекты. По данным аналитиков, в Москве на долю дорогих проектов приходится 65% лотов в новостройках, в Санкт-Петербурге — более трети, а в Казани — около четверти.

«В этих городах отмечается меньшее влияние льготных ипотечных программ, и поэтому сокращение объемов сделок в доступных сегментах компенсируется продолжающейся активностью в бизнес- и элит классах», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Во всех остальных крупных городах, за исключением Уфы, темпы снижения зафиксированы на уровне вдвое выше. Лидерами по спаду продаж стали:

Самара — на 46%, до 4,815 тыс. квартир;

Красноярск — на 43%, до 7,155 тыс. квартир;

Саратов — на 42%, до 1,114 тыс. квартир.

По прогнозам экспертов, в 2025 году активность на рынке первичного жилья продолжит снижаться. При этом они отмечают, что такая тенденция положительно скажется на продажах, так как уменьшает риск затоваренности в будущие несколько лет.

«Если говорить о продажах в 2025 году, то при текущей политике регулятора и курсах валют можно осторожно предположить, что по итогам года мы будем наблюдать снижение в объемах сделок в рамках 20%», — прогнозирует руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников.

Ранее эксперты выяснили, в каких городах россияне могут приобрести наибольшую площадь жилья. Для этого они сравнили среднюю стоимость 1 кв. м в новостройках разных регионов со среднегодовым доходом жителей в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что среднестатистический россиянин может приобрести 4 кв. м в новостройке.