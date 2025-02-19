Эксперты «Авито» зафиксировали снижение стоимости смартфонов от Apple. Средняя цена iPhone в России за последние месяцы упала на 13%. Сильнее всего (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года, который сейчас можно купить всего за 16 тыс. руб.

По данным «Авито», iPhone 11 стал самой популярной моделью за последние шесть месяцев. Объем продаж этой модели составил 8% от общего количества купленных смартфонов Apple.

В топ-5 также вошли iPhone 13 (5%), iPhone 12 (4%), XR (3%) и 15 Pro Max (3%). Интересно, что в течение года рейтинг популярных моделей не менялся.

С октября 2024 года продажи iPhone на платформе выросли на 3% относительно того же периода годом ранее. В 74% случаев покупатели выбирали подержанные смартфоны.

На сегодняшний день iPhone 11, выпущенный в 2019 году, стоит на «Авито» 17 тыс. руб. «с рук», в то время, как новый — 24 тыс. руб. За последние шесть месяцев он подешевел на 30%.

Бывший в употреблении iPhone 13 сейчас стоит в среднем 35 тыс. руб., а цена нового составляет 44 тыс. Их стоимость снизилась на 24%.

Цены на iPhone 12 варьируются от 24 тыс. руб. в ресейле до 31 тыс. руб. за новый. За полгода эта модель подешевела на 28%.

Сильнее всего снизилась стоимость iPhone XR — на 31%. В ресейле его можно приобрести за 11 тыс. руб., а новый обойдется в 16 тыс. руб.

Подержанный iPhone 15 Pro Max сейчас стоит 87 тыс. руб., а новый — 90 тыс. руб. Его цена опустилась на 9%.

С момента своей презентации в сентябре 2024 года iPhone 16 Pro Max уже успел войти в топ-10. Его доля в продажах всех смартфонов от Apple на «Авито» составляет 3%. Средняя стоимость модели — 79 тыс. руб. за телефон «с рук» и 114 тыс. руб. за новый.

На остальные телефоны Apple пришлось 1-2%. Наименее популярным оказался iPhone 16 Plus.

Напомним, что недавно «Лаборатория Касперского» обнаружила первый вирус, способный похитить информацию с iPhone. Им стал троян, крадущий данные с фото на зараженных телефонах.