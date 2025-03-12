Эксперты «Авито Товаров» проанализировали изменения спроса и предложения на готовый бизнес в бьюти-сфере, а также выяснили, во сколько обойдется оборудование рабочего кабинета мастера в 2025 году. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2024 году сфера красоты и здоровья вошла в топ-3 самых востребованных категорий готового бизнеса. Спрос на покупку таких предприятий за год вырос на 7%, а интерес к аналогичным франшизам увеличился на 22%.

Готовый бизнес в этой категории также вошел в тройку лидеров по количеству объявлений о продаже. В 2024 году их стало на 30% больше, а число предложений о приобретении франшизы увеличилось в два раза.

Эксперты подсчитали, что обустройство собственного маникюрного кабинета в 2025 году обойдется мастеру примерно в 129 тыс. руб. Эта сумма включает расходы на оборудование, мебель и технику.

Так, маникюрный стол на «Авито» в среднем можно купить за 17 тыс. руб., а качественное маникюрное кресло для мастера обойдется в 27 тыс. руб. В набор техники, которая требуется для оказания услуги, входит аппарат для маникюра, профессиональный стерилизатор для инструментов, лампа и вытяжка. Такой комплект будет стоить около 85 тыс. руб.

Из оборудования для маникюра и педикюра наиболее заметно вырос спрос на стерилизаторы (в 3,5 раза), сухожары (в 2,5 раза) и аппараты для маникюра (+94%). В тоже время увеличилось количество объявлений о продаже стерилизаторов (+93%), кресел (+90%), вытяжек (+79%) и столов (+39%).

Базовый набор для аппаратного маникюра с покрытием включает в себя фрезы, ножницы, пилочки, бафы, апельсиновые палочки, безворсовые салфетки, а также различные гель-лаки. На «Авито» он обойдется примерно в 4 тыс. руб.

Базовый набор для обустройства парикмахерского кабинета будет стоить около 68 тыс. руб. В эту сумму входит необходимый минимум оборудования и техники: парикмахерское кресло и мойка (53 тыс. руб.), а также фен, стайлеры, триммеры и бритвы (минимум — 15 тыс. руб.).

Кроме того, парикмахеру обязательно понадобятся ножницы, расчески, красители, средства для волос и другие расходники. Такой комплект может стоить по-разному, в зависимости от конкретных принадлежностей средств.

Из парикмахерского оборудования сильнее всего вырос спрос на фены (в 2,5 раза), кресла (на 40%) и мойки (31%). В тоже время значительнее всего вырос объем предложения моек (43%), фенов (38%), кресел (28%), сушуаров (19%) и климазонов (5%).

Директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» сообщил, что сейчас на платформе представлено свыше 575 видов профессионального инвентаря в 11 категориях, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности бизнеса.

Он также рассказал, что в 2024 года «Авито» стал самой популярной платформой для поиска оборудования, и две трети всех представителей МСП ищут его тут.

При этом доля новой техники и другого необходимого инвентаря на площадке составляет 85%, что подчеркивает, насколько важными стали онлайн-платформы для решения бизнес-задач и удовлетворения потребностей бизнеса.

Ранее аналитики «Авито» выяснили, что в 2024 году количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на платформе выросло в 2 раза по сравнению с 2023 годом.