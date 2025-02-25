Аналитики «Авито» выяснили, что в 2024 году количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на платформе выросло в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Доля новых товаров в каталоге достигла 85%. Подробностями исследования они поделились с редакцией «Инк.».

На данный момент на «Авито» представлено более 575 видов оборудования для бизнеса в 11 категориях, которые состоят из еще более специализированных подвидов. Среди них — торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, логистики и складов.

Так, например, в Московской области можно приобрести станок с ЧПУ за 2,7 млн руб., в Ростовской области — дизельный генератор за 860 тыс. руб., а в Казани — лазерный гравер за 139 тыс. руб.

За 2024 год количество предложений о продаже оборудования для бизнеса выросло вдвое относительно предыдущего года. Причем доля нового от общего объема достигла 85%. Наиболее значительный рост количества объявлений с оборудованием отмечается в сегменте логистических компаний и складов — в 3,7 раза.

Лабораторное оборудование в прошлом году выставляли на продажу в 3,4 раза чаще, а оборудование для автобизнеса — в 2,7 раз. Увеличение количества предложений также продемонстрировала техника для торговли (в 2,5 раза чаще) и пищевой промышленности (в 2,4 раза).

При этом по общему предложению во всей подкатегории «Оборудование для бизнеса» лидирует промышленное с долей 39%, а также пищевое (20%) и торговое (14%). Топ-5 замыкает оснащение для логистических компаний и складов (9%), а также для салонов красоты (6%).

Среди лидеров по темпам роста в 2024 году — оборудование для логистических компаний и складов (+69%), телекоммуникационное оборудование (+62%) и оборудование для автобизнеса (+28%). Также в пятерку лидеров вошло медицинское (+23%) и лабораторное оборудование (+14%).

По доле в структуре спроса в пятерку лидеров вошли промышленное (25%), торговое (21%) и пищевое (16%), а также оборудование для логистических компаний и складов (10%) и салонов красоты (7%).

По данным «Авито», по итогам 2024 года драйверами спроса в этом сегменте стали регионы, однако, Москва вошла в пятерку лидеров по его росту. Так, в топ-5 Иркутск (+10%), Новосибирск (+5%), Красноярск (+4,5%), Магнитогорск (+3,5%) и Москва (+3,5%). В Санкт-Петербурге интерес предпринимателей остается на уровне прошлого года.

Расширение каталога и ассортимента напрямую отразилось на количестве компаний, представленных на площадке. Так, количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, и дилеров) в категории «Оборудование для бизнеса» выросло на 42%.

Ранее эксперты «РБК Исследования рынков» выявили наиболее привлекательные e-com площадки для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Лучшей, с точки зрения легкости запуска, онлайн-платформой в России был признан классифайд «Авито».