Сервис «Авито» инвестирует 1 млрд руб. в новый отдел R&D-центра, который будет заниматься развитием ИИ-технологий. По требованию компании результаты практических исследований этого подразделения будут применяться в сервисах платформы. По словам Russian Forbes, «Авито» следует общей тенденции крупнейших компаний в России, которые все чаще увеличивают финансирование научно-технологического сектора.

«Авито» создает новый отдел исследований и разработок (R&D) и инвестирует в него 1 млрд руб. за три года, включая создание команды и ряд образовательных инициатив с ведущими университетами страны. Подразделение станет центром компетенций в технологиях ИИ и будет заниматься не только фундаментальными исследованиями, но и внедрением проектов в сервисы платформы. Также компания планирует выйти на международный уровень и представлять результаты работы на авторитетных научных конференциях.

«Для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений», — заявил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по ИИ «Авито».

R&D-центр будет работать над такими областями как генеративные модели, компьютерное зрение, голосовые технологии, защита от дипфейков и 3D-технологии. Все это нацелено улучшить работу платформы и облегчить ее использование покупателями.

В марте «Авито» поделился новой стратегией по внедрению генеративного ИИ: компания намерена инвестировать до 2 млрд руб. в разработки в этой области до 2028-го года и получить около 21 млрд руб. выручки. С запусков первых продуктов с использованием GenAI сервис уже получил 670 млн руб. выручки в 2024 году.

Россия входит в десятку стран — лидеров по объемам инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Крупные компании от «Сбера» и «Яндекса» до МТС и ТБанка вкладывают деньги как в открытие новых подразделений, специализирующихся на ИИ, так и в развитие уже существующих центров.