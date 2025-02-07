Эксперты «РБК Исследования рынков» выявили наиболее привлекательные e-com площадки для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Для этого они опросили более 1 тыс. респондентов, среди которых были как действующие предприниматели, так и те, кто планирует открыть свой бизнес в течение года.

Все участники занимаются продажей товаров через интернет, либо планируют начать это делать. Среди параллельных сфер бизнеса предприниматели называли продажи в офлайне (25,6%), работу в сфере производства (7,9%) и строительства (3,1%).

64,7% опрошенных являются индивидуальными предпринимателями, а 25,9% работают как самозанятые. Среди тех, кто намерен открыть свое дело, 50,7% планируют сделать это в течение полугода.

Лучшей, с точки зрения легкости старта нового бизнеса, онлайн-платформой в России был признан классифайд «Авито». Так посчитали 31,4% предпринимателей.

Второе и третье места заняли маркетплейсы Ozon и Wildberries. Их назвали лучшими 21,2% и 20,5% респондентов соответственно. В пятерку лидеров со значительным отставанием также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).

При выборе платформы респонденты искали информацию в основном о трех ключевых интернет-ресурсах. К Ozon проявляли интерес 56,8% предпринимателей, к Wildberries — 54,9%, а к «Авито» — 51,1%. Четвертое место досталось «Яндекс Маркету» с 33,7%, который значительно отстает от тройки лидеров.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что уже сейчас Россия является страной полностью победившего омниканального потребления. По итогам 2024 года она опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения онлайн-покупок непродовольственных товаров.

По словам эксперта, 50% всех продаж непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива, россияне приобретают в сети. Тренд на быстрый рост сохраняется и развивается не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

При этом Бурмистров отметил, что на российском рынке среди онлайн-площадок наблюдается высокая конкуренция. Соответственно у предпринимателей малого и среднего бизнеса есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ретейлерами за счет более быстрой реакции, гибкости или экспертности.

При этом «Авито» представляет собой платформу с минимальным порогом входа, что дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с огромной аудиторией в совершенно другом разрезе, чем на маркетплейсах.

Это происходит за счет прямой связи с клиентом и гибкого ценообразования, что позволяет бизнесу также использовать платформу для тестирования новых идей и формирования клиентской базы без значительных финансовых вложений.

Отмечается, что среди главных преимуществ «Авито» респонденты выделили широкую аудиторию пользователей сервиса, возможность старта с минимальными вложениями, а также простоту регистрации бизнеса.

«Сейчас на Авито около миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции», — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года число заказов в интернет-магазинах и сервисах доставки продуктов выросло в 1,5 раза, а в денежном выражении рынок увеличился в 1,4 раза год к году. Более половины заказов пришлось на «ВкусВилл», «Самокат» и «СберМаркет».