Сервис объявлений «Авито» стал владельцем 100% долей в группе компаний Internest. В нее входят система верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway. Запись о сделке появилась в ЕГРЮЛ 17 декабря 2024 года, она будет закрыта до конца 2024 года. Пресс-служба сервиса предоставила информацию редакции Inc.

В «Авито» уточнили, что топ-менеджеры продолжат работу в компании, а верификатор AdRiver останется независимым. Приобретение AdRiver и Soloway соответствует долгосрочной стратегии «Авито» AdTech по развитию рекламных технологий.

Старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель сообщил, что бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд «Авито» позволит сервису запустить собственную рекламную сеть в скором времени.

AdRiver — это ведущий сервис для оценки качества рекламного трафика. Помимо основной функции, система позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы.

Платформа Soloway позволяет быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV. Система появилась на российском рынке в 2005 году. Клиентами AdRiver и Soloway являются крупнейшие рекламодатели и рекламные агентства.

Напомним, что «МТС» и «Авито» запускают проект по размещению нативной рекламы в онлайн-сегменте. Он может принести компаниям суммарно более 7 млрд руб., а клиенты получат все необходимые рекламные инструменты в одном источнике.