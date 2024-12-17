«МТС» и «Авито» запускают проект по размещению нативной рекламы в онлайн-сегменте. Он может принести компаниям суммарно более 7 млрд руб., а клиенты получат все необходимые рекламные инструменты в одном источнике. Однако слишком большое количество поставщиков рискует затруднить таргетирование, противодействие мошенникам и измерение эффективности рекламных кампаний.

«МТС» и «Авито» объявили о технологическом партнерстве в области размещения нативной рекламы. В рамках партнерства они предоставят бизнесу возможность запускать на «Авито» как охватные рекламные кампании, так и таргетированную рекламу. Целевая аудитория будет привлекаться при помощи Big Data «МТС», а также других поставщиков больших данных, таких как «Магнит» и X5 Group.

Инвентарь «Авито» можно закупить вместе с рекламой на других площадках, доступных на платформе «МТС», сообщили в компаниях. В 2025 году партнерство может принести «МТС» более 5 млрд руб., а «Авито» — от 2 млрд до 3 млрд руб.

Сотрудничество «МТС» AdTech и «Авито» — это шаг к укрупнению рынка. Однако, объединение ресурсов и экспертиз двух крупных игроков может стать значимым решением для обеих компаний и на рынке ретейл-медиа.

В 2024 году сразу несколько компаний в сфере электронной торговли объявили о планах расширить рекламную составляющую своего бизнеса. Это произошло на фоне роста сегмента online retail media до 163,5 млрд руб. только за прошлый год, что связано с уходом из России основных иностранных площадок.

Среди крупных игроков на рынке таргетированной рекламы, основанной на больших данных — маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Мегамаркет» «Сбера», а также «Яндекс Маркет».

При этом похожие стратегические партнерства чаще всего существуют в рамках одной экосистемы. Например, «Яндекс» использует данные о пользователях с «Яндекс Маркета» для оптимизации рекламных кампаний в «Директе». Подобное сотрудничество происходит и между «Сбером» и «Мегамаркетом».

Напомним, что по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, объем рынка рекламы на сайтах маркетплейсов в 2023 году достиг 163,5 млрд руб., увеличившись более чем втрое. В профильном комитете считают, что к концу 2024-го этот показатель может вырасти до 285 млрд руб.