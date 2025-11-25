Австралийская платформа платежей и бонусных программ pay.com.au привлекла $53 млн инвестиций для масштабирования бизнеса и выхода на рынок США. Об этом компания сообщила после закрытия раунда финансирования, проведенного Morgans Corporate Limited.

Freepik

Раунд включал $25 млн нового капитала и $28 млн в виде продажи части акций существующими инвесторами. В числе участников — фонды Wilson Asset Management, Thorney Group и Ophir, что позволило более чем удвоить оценку компании до $633 млн.

Платформа позволяет корпоративным клиентам получать и использовать бонусные баллы через сеть из 16 международных партнеров, среди которых Qantas, Singapore Airlines, Virgin Airlines, American Express, Visa и Mastercard. С момента запуска сервиса в 2019 году он обработал более $10 млрд корпоративных расходов.

Привлеченный капитал направят на:

выход на американский рынок совместно с ключевыми партнерами;

расширение бизнеса в Австралии;

улучшение платежного и бонусного функционала платформы.

Читайте также Крупнейший австралийский банк заменил внутреннюю службу техподдержки на ИИ и сэкономил тысячи рабочих часов

По данным компании, годовая выручка в пересчете на год (annualised gross revenue) по итогам квартала, завершившегося в сентябре 2025 года, составила $246 млн.

Генеральный директор pay.com.au Эдвард Алдер отметил, что большинство компаний в Австралии до сих пор не используют бонусные программы:

«На рынке, где менее 20% из 2,6 млн предприятий вовлечены в программы лояльности, мы предлагаем простой и практичный способ получать дополнительную выгоду от расходов, которые бизнес и так несет. Развивая продукт, расширяя присутствие и укрепляя партнерства, мы формируем экосистему лояльности для малого и среднего бизнеса Австралии».