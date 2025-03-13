Теперь на Ozon можно приобрести автомобиль с пробегом. Среди представленных марок — Lada, Audi и Geely. Пока опция доступна только жителям Москвы, Московской области и Краснодара. Продавать машины смогут только компании-профессиональные участники рынка. По данным «Авито Авто», в России предложение авто с пробегом дороже 1,5 млн за год выросло на 30%.

В Ozon сообщили, что расширяют категорию «Транспортные средства», и теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили с пробегом от проверенных дилеров. Такая опция впервые в России появилась в феврале этого года у Wildberries.

Сейчас на Ozon представлены Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие подержанные авто от Pango Cars и ГК «Борисхоф». Все автомобили прошли техническую и юридическую проверку дилеров.

Покупка этих машин доступна для пользователей маркетплейса из Москвы, Московской области и Краснодара. В будущем география продаж и ассортимент автомобилей будет расширяться.

Руководитель «Ozon авто» Алексей Махмудов сообщил, что в 2023 году компания первой из маркетплейсов начала продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали более 1,5 тыс. машин.

Руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа отметил, что российский автомобильный рынок стремительно меняется. По его словам, онлайн-продажи становятся новым стандартом. Запуск категории автомобилей с пробегом на маркетплейсах делает покупку машины таким же удобным процессом, как заказ любого другого товара.

Тем временем, эксперты «Авито Авто» проанализировали предложение и цены на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн руб. в феврале 2025 года. По их данным, пользователи платформы больше всего интересовались автомобилями Toyota — их доля составила 16,3%.

На втором месте оказался Mercedes-Benz с 12%, а на третьем — BMW с 11,3%. Следующей в рейтинге стала Kia (7,7%). Замыкает топ-5 Hyundai с 6%. Mercedes-Benz также стал лидером по динамике — популярность немецких премиальных автомобилей выросла на 7,1%.

Чаще всего пользователи платформы проявляли интерес к моделями Toyota Camry (6,8%) и Land Cruiser (2,7%). Далее идут Mercedes-Benz E-класса с долей в 2,5% и BMW 5 серии (2,4%). Замыкает пятерку лидеров Toyota Land Cruiser Prado (2,1%).

По количеству объявлений лидером стала Toyota с долей 11,8%. Второе место заняла BMW (9,7%), а третье — Mercedes-Benz с 8,8%. В топ-5 по предложению вошли также Kia и Hyundai, чья доля составила 8,6% и 6,7% соответственно.

На первом месте по количеству объявлений среди моделей оказалась Toyota Camry с долей 3,3%, на втором месте — BMW 5 серии (1,9%), а на третьем — Toyota RAV4 (1,8%). Также в пятерку по предложению попали Mercedes-Benz E-класс и BMW X5.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев сообщил, что сейчас на платформе представлено порядка 50 тыс. предложений о продаже китайских авто с пробегом. В целом количество объявлений о продаже транспортных средств за год выросло на 29,7%, а средняя цена практически не изменилась и составила 2,55 млн руб.