Wildberries запустила продажу автомобилей с пробегом. Пока заказ машин в рамках тестирования доступен только в Москве и Подмосковье. В запуске новой категории принял участие бренд Pango Cars. Продажа подержанных автомобилей через маркетплейсы организована в России впервые.

В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили, что с 10 февраля 2025 года на маркетплейсе можно приобрести автомобили с пробегом.

Новая категория запущена при участии партнера компании — бренда Pango Cars, который специализируется на продаже подержанных автомобилей от дилеров. В России такая категория товаров впервые представлена на маркетплейсе.

Сейчас в новой категории представлены машины с пробегом таких марок, как Kia, Renault, Volkswagen, Changan и Audi. Их стоимость начинается с 950 тыс. руб.

Заказ автомобилей в рамках тестирования пока доступен в Москве и Московской области. Но в Wildberries и Russ отметили, что ассортимент категории будет расширяться, как и зона доставки.

Руководитель категории «Авто» Wildberries и Russ Василий Гаврилюк пояснил, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством. В частности, по его словам, это позволяет покупателям экономить время.

Руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа подчеркнул, что выход автомобилей с пробегом на маркетплейсы является значимым событием для всей автоиндустрии. Такая категория на Wildberries появилась впервые среди российских и даже зарубежных маркетплейсов.

Напомним, что в декабре «Яндекс Маркет» начал продавать автомобили. Теперь пользователи смогут искать и сравнивать машины на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. В декабре для покупки были доступны несколько китайских марок.