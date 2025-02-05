Новаторский проект показал, что частицы, образующиеся в результате износа автомобильных покрышек, являются крупнейшим источником загрязнения нанопластиком в высокогорных Альпах, сообщает The Guardian. Опытные альпинисты объединились с учеными для сбора незагрязненных образцов, чтобы провести первую глобальную оценку нанопластика, который легко разносится по всему миру ветрами.

Миллионы тонн пластиковых отходов попадают в окружающую среду, и большая часть распадается на мелкие фрагменты. Уже давно известно, что микропластик загрязнил всю планету, от вершины Эвереста до самых глубоких океанов.

Однако нанопластик еще мельче и его трудно собирать и анализировать. Исследователи обеспокоены влиянием повсеместного загрязнения пластиком на здоровье, а нанопластик может быть даже более опасным, поскольку он достаточно мал, чтобы проникать через клеточные мембраны и оставаться в организме.

«Мы были очень рады, что эти первые результаты из Альп были хорошими, — сказал доктор Душан Материч из Центра Гельмгольца по исследованию окружающей среды. — Это будет первое исследование фонового загрязнения нанопластиком в мире. Нам нужно установить этот базовый уровень, чтобы мы могли посмотреть в будущие десятилетия и понять, стало ли все лучше или хуже».

Картирование также поможет определить источники нанопластика и направить усилия по сокращению загрязнения. После альпийских экспедиций альпинисты получили образцы высокогорного ледникового снега в Лунных горах на границе Уганды и Конго, а также в Боливии, Грузии, Киргизии, Непале, Новой Зеландии, на Южном полюсе и в горах Эллсуорт в Антарктиде.

В 2025 году глобальное исследование загрязнения атмосферы пластиком планирует получить дополнительные образцы со Шпицбергена и из Исландии в Арктике, с горы Эверест, из Индии, из Вайоминга и Аляски в США и северной части Канады, а также дополнительные образцы из испанских Пиренеев, Польши и Норвегии.

«Эти отдаленные места очень важно анализировать, потому что вы хотите охватить как можно большую часть мира, — сказал Материч. — Но это было бы невозможно без альпинистов». Пробы из очень изолированных мест позволяют избежать влияния местных источников нанопластика на показания, а использование ледникового снега означает, что собираются только частицы, падающие с неба.

Исследование Alpine, опубликованное в журнале Scientific Reports, обнаружило нанопластик в пяти из 14 мест, отобранных во французских, швейцарских и итальянских Альпах. Наиболее распространенным нанопластиком были частицы шин (41%), затем полистирол (28%) и полиэтилен (12%). Каждая шина, установленная на 1,6 млрд транспортных средств по всему миру, в процессе эксплуатации может потерять 4 кг и стать значительным источником микроскопического пластикового загрязнения.

Учитывая повсеместное загрязнение планеты пластиком, было крайне важно избежать загрязнения проб. Команда разработала метод сбора, который избегал загрязнения от снаряжения и одежды альпинистов, большая часть которых сделана из пластика. Еще одной сложностью было то, что набор для сбора должен был быть легким.

«Это довольно хардкорные экспедиции — если вы дадите альпинистам слишком много веса, им будет трудно», — сказал доктор Эл Гилл, возглавлявший альпийскую экспедицию. Результаты показали, что сбор трех образцов снега в небольшие стеклянные пробирки, а также использование пустого образца в качестве контроля, позволили получить незагрязненные показания.

Профессор Андреас Штоль из Венского университета, который не входил в исследовательскую группу, сказал, что глобальная карта нанопластика откроет новые важные горизонты. Он отмечает, что нанопластик вызывает особую озабоченность для здоровья, поскольку, в отличие от большинства микропластиков, он может проникать в легкие и попадать в кровоток.

Образцы в Альпах были собраны летом. Штоль заявил, что это может усложнить интерпретацию результатов. Летнее таяние может концентрировать нанопластик или, в других обстоятельствах, смывать его, сказал он, а снег, который лежал месяцами, может собирать нанопластик из разных регионов-источников по мере изменения ветров.

Другая группа исследователей также берет образцы микро- и нанопластика в отдаленных местах. Миссия Spiritus только что завершила тысячекилометровый переход по обширному пустынному ландшафту Омана. Команда пережила песчаные бури и обжигающие температуры и пересекла некоторые из самых высоких песчаных дюн в мире, чтобы собрать 52 образца песка для анализа в обсерватории Земли Ламонта-Доэрти Колумбийского университета.

Известно, что люди потребляют крошечные пластиковые частицы через пищу и воду, а также вдыхают их. Микропластик был обнаружен в человеческой крови, сперме и грудном молоке, а также в мозге, печени и костном мозге, что указывает на обильное загрязнение организма людей. Влияние на здоровье пока неизвестно, но было показано, что микропластик вызывает повреждение клеток человека в лабораторных условиях и связан с инсультами и сердечными приступами.

Ранее исследование на мышах показало, что нанопластик может существенно изменить развитие мозга и поведение. Исследователи обнаружили, что эти частицы влияют на дофаминовую систему, которая отвечает за мотивацию и настроение. Они также оказывают воздействие на социальное поведение на критических этапах развития.