Исследование на мышах показало, что нанопластик может существенно изменить развитие мозга и поведение. Исследователи обнаружили, что эти частицы влияют на дофаминовую систему, которая отвечает за мотивацию и настроение. Они также оказывают воздействие на социальное поведение на критических этапах развития.

Нанопластик представляет собой новую экологическую проблему. Он достаточно мал, чтобы проникать через биологические барьеры, и уже был обнаружен в человеческих органах. Это поднимает вопросы о его потенциальном влиянии на здоровье. Более ранние исследования связывали нанопластик с воспалением и нейротоксичностью у животных, но мало что было известно об их влиянии на развитие.

Чтобы решить эту проблему, На-Хюн Ким и коллеги из Католического университета Тэгу в Южной Корее изучили, как он влияет на мышей на разных этапах жизни. Используя тщательно контролируемое исследование, команда вводила нанопластик перорально один раз в день беременным мышам во время беременности, а также непосредственно их потомству на разных этапах развития.

Исследователи разделили самцов мышей на группы, которые подвергались воздействию нанопластика в утробе в середине беременности, на поздней стадии беременности, в постнатальном периоде, в ювенильном, подростковом или взрослом возрасте. Они провели поведенческие тесты, такие как локомоция, социальное поведение и строительство гнезда. Активность мозга также измерялась в областях, связанных с дофамином.

Анализ результатов показал, что время воздействия играет решающую роль в определении его последствий. Социальное поведение было заметно изменено, особенно у мышей, подвергшихся воздействию в конце беременности и в начале взрослой жизни. Эти группы показали снижение социальной узнаваемости и увеличение тревожного поведения, такого как замирание при воздействии новой среды.

Кроме того, была нарушена нейронная активность в ключевых областях мозга, связанных с дофамином, таких как префронтальная кора и миндалевидное тело. У мышей, подвергшихся воздействию в середине беременности, наблюдалось снижение двигательной активности, а у мышей, подвергшихся воздействию в подростковом возрасте, наблюдалась повышенная нейронная активность, но существенных изменений в поведении не наблюдалось. Исследование выявило различия в уязвимости на основе стадий развития.

«В целом нейронные функции, на которые влияет введение нанопластика, оказывают влияние на период нейроразвития от пренатального до постнатального и их эффекты различаются в зависимости от времени введения нанопластика», — заключили Ким и коллеги.

Хотя исследование дает важные выводы, у него также есть ограничения. Оно было сосредоточено исключительно на самцах мышей, оставляя вопросы о потенциальных половых различиях без ответа. Кроме того, не оценивался материнский стресс из-за воздействия нанопластика, который может повлиять на развитие потомства.

Несмотря на эти оговорки, исследование подчеркивает необходимость решать проблему загрязнения нанопластиком. Растут доказательства его воздействия на мозг, эти частицы могут иметь далеко идущие последствия для здоровья человека.

Его воздействие на организм человека изучается уже продолжительное время. Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в жировых отложениях, удаленных у пациентов после операции на закупоренных артериях. В ходе исследования было выявлено, что пациенты с микропластиком в удаленных бляшках были в 4,5 раза больше подвержены риску инсульта, нефатального инфаркта миокарда или смерти по любой причине сравнительно.