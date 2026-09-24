Киберпреступники все активнее используют искусственный интеллект для поиска уязвимостей и проникновения в корпоративные сети. За год мировой трафик вредоносных ИИ-ботов и разведывательных программ вырос на 187%. Еще быстрее увеличилась активность автономных агентов, способных самостоятельно искать слабые места в сетевой инфраструктуре, — почти в 80 раз, подсчитали в InfoWatch.

Unsplash

В России объем автоматизированного вредоносного трафика тоже растет. По данным F6, в 2023 году на ботов приходилось 30% трафика ресурсов, которые защищает компания, а к 2025-му их доля достигла 41%. Одновременно злоумышленники совершенствуют маскировку, и их программы все точнее имитируют действия обычных пользователей.

Напрямую сравнивать российские показатели с мировой статистикой не стоит из-за разницы в исходных значениях, говорит эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. В конце 2025 года на автономных агентов приходилось лишь 1,7% всего ИИ-трафика в России. При этом динамика совпадала с мировым трендом.

По данным InfoWatch, инструменты на основе искусственного интеллекта уже используются примерно в каждом шестом киберинциденте и успешной атаке на корпоративные сети. ИИ активно применяют и при подготовке фишинговых рассылок. Около 86% таких атак, целью которых становится первоначальный доступ к корпоративной инфраструктуре, создаются или совершенствуются с его помощью. Кроме того, использование технологии повышает эффективность поиска ранее неизвестных уязвимостей на 70%.

Одновременно компании используют ИИ и автоматизацию для защиты собственных систем. Решения для выявления угроз обнаруживают подозрительную активность и целевые атаки вдвое быстрее традиционных инструментов, а почтовые фильтры блокируют до 94% фишинговых сообщений. Поведенческий анализ, по оценке InfoWatch, способен снизить риски внутренних нарушений на 45% и уменьшить нагрузку на специалистов по кибербезопасности на 60%.

Читайте также Киберпреступники начали передавать ИИ все больше задач при взломе систем

В России такие технологии уже используют для анализа сетевого трафика и электронной почты. По словам ML-директора Positive Technologies Андрея Кузнецова, решения постепенно выходят за рамки экспериментов и начинают применяться в реальной работе. В отдельных проектах ИИ-помощник ускорял расследование инцидентов на 50–60%, позволяя специалистам обрабатывать больше подозрительных событий без увеличения штата.

Отдельной проблемой остается защита электронной почты. Примерно в 80% случаев именно через нее злоумышленники получают первоначальный доступ к корпоративным системам. Поэтому одна из главных задач автоматизированных инструментов — распознавать и блокировать фишинговые сообщения до того, как сотрудник перейдет по вредоносной ссылке.

При этом полностью передавать управление таким системам компании пока не готовы. В России чаще внедряют отдельные ИИ-функции в уже работающие решения — анализ поведения, защиту от мошенничества и проверку электронной почты, отмечает ведущий инженер-аналитик АЦ кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Меженева. Управляющий партнер ShiftLeft Security Ксения Калембер указывает, что самостоятельный доступ ИИ к корпоративным данным и сервисам заметно повышает требования к безопасности. Поэтому высокоавтономные решения пока остаются скорее следующим этапом развития, чем стандартной практикой.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.