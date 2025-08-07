Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) авторских открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФов), управляющихся финансовыми экспертами — авторами известных телеграм-каналов, впервые превысила 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Freepik

В июле приток инвестиций в данные фонды ускорился на 86%, что свидетельствует о растущем интересе розничных инвесторов к новым форматам коллективных вложений.

Пайщиками авторских фондов выступили инвесторы из крупнейших регионов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана. Основная доля клиентов — люди в возрасте 30–50 лет, но диапазон уникален: самому молодому пайщику 18 лет, самому возрастному — 86. Средний чек по операциям составляет 10–25 тыс. руб.

Авторские ОПИФы появились весной 2025 года. Первыми на рынок вышли три фонда: «Блэк лайн» под управлением Назара Щетинина («Вредный инвестор»), «Великолепная семерка» Ивана Крейнина (Investment Diary) и «Матрешка а-ля Рус» Константина Кудрицкого («Спроси Василича»). В июле к ним присоединился новый фонд — «Биткоган: фонд рыночных возможностей» Евгения Когана.

По словам управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина, торговая площадка рассчитывает расширять линейку за счет новых имен и стратегий, а также содействовать развитию финансового рынка.

По данным НИУ ВШЭ, около 40% инвесторов регулярно обращаются к соцсетям за информацией о фондовом рынке и инвестиционными идеями. В июле, на форуме Инвест-Weekend, эксперты обсудили, затронули тему влияния соцсетей на принятие решений в инвестировании и дали несколько советов, на что следует ориентироваться.

Тогда Назар Щетинин предложил разделять информацию на две части: первая касается цифр, а вторая — их трактовки. Говоря о голых цифрах, он посоветовал ориентироваться на данные публичных компаний, а также центра раскрытия (disclosure center). «Что касается трактовок, тут просто послушайте людей, кто занимается, работает с этими полными цифрами. <…> Надо слушать тех, кто рассказывает про метод», — отметил он.