Многие российские инвесторы (39%) регулярно обращаются к соцсетям за информацией о фондовом рынке и инвестиционными идеями, выяснили в НИУ ВШЭ. В качестве источников они используют Telegram-каналы, YouTube-блоги и группы в социальных сетях.

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В третьей волне всероссийского опроса в рамках проекта «Мониторинг цифровой трансформации экономики и общества», проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в 2024 году, приняли участие 312 инвесторов. Исследование включало вопросы об инвестиционном поведении (предпочитаемые активы, стратегии, оценка успешности) и цифровизации (использование интернета, техническая готовность). Для анализа также привлекались данные Московской биржи о числе клиентов, статистика Банка России и другие исследования ВШЭ.

Эксперты предполагают, что растущая популярность соцсетей как источника аналитики может привести к ужесточению регулирования блогосферы.

Иван Юдин, младший научный сотрудник Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ, отмечает, что российские инвесторы чаще используют Telegram-каналы, тогда как на Западе популярны такие платформы, как Reddit.

Помимо соцсетей 25% опрошенных получают информацию через обсуждения с близкими, столько же — через мобильные приложения брокеров. Реже используются платформы для технического анализа (16%), нейросети (14%) и роботы-советники (5%). При этом большинство инвесторов (59-66%) не посещают сайты деловых СМИ и брокеров, а 23% регулярно проводят самостоятельные расчеты, например в Excel.

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Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финама» и автор Telegram-канала «Кабаков Ярослав: Тренды и трейды», не удивлен высокой долей инвесторов, использующих соцсети. По его мнению, этот показатель будет расти, так как формат удобен и востребован. Он подчеркивает, что аналитику в соцсетях публикуют и профессиональные участники рынка — крупные инвестиционные компании ведут собственные каналы в Telegram и на Reddit.

Его коллега, аналитик «Алор Брокера» Игорь Соколов связывает рост влияния соцсетей с развитием технологий. Если раньше инвестиционный анализ был доступен только профессионалам, то теперь любой пользователь смартфона может узнать новости, аналитику и сведения торговых платформ.

Однако эксперты отмечают и риски. Олег Абелев, начальник аналитического отдела «Риком-Траст», указывает на склонность людей доверять общему мнению и упрощенным интерпретациям сложных процессов. А Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокера», отмечает, что соцсети способствуют росту финансовой грамотности, но качество информации не всегда высокое, что повышает риски манипуляций и волатильности.