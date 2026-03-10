Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, историк Филиппа Грегори и автор бестселлеров Ричард Осман вошли в число более 10 тыс. писателей, выпустивших книгу-«пустышку» в знак протеста против использования их произведений для тренировки искусственного интеллекта. Издание под названием «Не воруйте эту книгу» (Don’t Steal This Book) не содержит ничего, кроме перечня имен участников акции.

Презентация состоялась на Лондонской книжной ярмарке 10 марта. Экземпляры раздавали посетителям за неделю до того, как правительство Великобритании должно представить парламенту оценку экономических последствий предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве.

Организатор акции композитор Эд Ньютон-Рекс заявил, что индустрия искусственного интеллекта построена на украденных работах, которые используются без разрешения и оплаты. По его словам, генеративный ИИ обучается на трудах живых авторов, а затем конкурирует с ними, лишая их заработка. Он призвал власти не допустить легализации такого подхода.

Среди подписавших акцию также Мик Херрон, автор шпионского цикла «Медленные лошади», писательница Мэриан Киз, историк Дэвид Олусога и Мэлори Блэкман, создательница романа «Ноль и крест». Блэкман заявила, что требование платить авторам за использование их книг — вполне разумно.

Прочитайте также Журналист New York Times подал в суд на Google, xAI и OpenAI за кражу его книги

На обложке издания размещено обращение к правительству с призывом не узаконивать воровство литературы в интересах ИТ-корпораций.

Параллельно издательская отрасль представила альтернативное решение: некоммерческая организация Publishers’ Licensing Services создает систему коллективного лицензирования, которая обеспечит легальный доступ к опубликованным произведениям для обучения нейросетей.

Дискуссия об авторских правах в эпоху ИИ идет по всему миру и уже привела к многомиллионным искам. В прошлом году компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить $1,5 млрд писателям, обвинившим стартап в использовании пиратских копий их книг.

Прочитайте также Писатели сообща подали в суд на Adobe, обвинив в краже книг ради обучения ИИ

В Великобритании споры обострились после того, как правительство вынесло на обсуждение предложение разрешить ИТ-компаниям использовать охраняемые произведения без согласия авторов — если только те сами не заявят об отказе. Против этой инициативы выступил в том числе Элтон Джон, назвавший власти «абсолютными неудачниками».

Среди других вариантов реформы — сохранение действующих норм, обязательное лицензирование для разработчиков ИИ и более жесткий вариант с запретом на использование без права отказа для творческих индустрий. Власти также не исключили возможность распространения исключений из авторского права на «коммерческие исследования», что вызвало дополнительные опасения в творческой среде.

В правительстве пообещали создать систему авторского права, которая защищает творческих людей, вызывает доверие и способствует инновациям. Законопроект планируют представить в парламенте до 18 марта.

Подпишитесь на «Инк» в «Телеграм». Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.