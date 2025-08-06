Компания Anthropic готова предложить американскому федеральному правительству доступ к своим продуктам, включая интеллектуального помощника Claude, по символической цене — всего за $1. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, близкий к компании.

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Источник отметил, что цена может варьироваться в зависимости от конкретного клиента или агентства, при этом сама инициатива еще официально не представлена правительственным структурам.

Данный шаг стал возможен после того, как решения Anthropic, наряду с продуктами Google (Gemini) и OpenAI (ChatGPT), были добавлены в федеральный перечень одобренных поставщиков искусственного интеллекта по программе General Services Administration (GSA) Multiple Award Schedule.

Это значительно упростило и ускорило процедуру закупки ИИ-сервисов для государственных органов США: теперь ведомствам не требуется проводить длительные переговоры по контрактам — условия уже согласованы для всех крупных поставщиков.

Недавно Белый дом утвердил национальный AI Action Plan, нацеленный на развитие и лидерство США в сфере ИИ. Согласно новому курсу, ведомствам будет предоставлен широкий спектр инструментов и гибкие условия приобретения. Представители GSA отмечают, что основное внимание уделяется независимости ИИ-систем и минимизации идеологической предвзятости, а также прозрачности алгоритмов.

Ранее, не в рамках новой системы, Министерство обороны США заключило контракт с OpenAI на $200 млн для создания прототипов передовых ИИ-технологий, направленных на решение «важнейших задач национальной безопасности как в военной, так и в административной сфере».