Министерство обороны США заключило контракт с OpenAI на $200 млн для создания прототипов передовых ИИ-технологий, направленных на решение «важнейших задач национальной безопасности как в военной, так и в административной сфере». В ведомстве отметили, что работы будут вестись в Вашингтоне и завершатся к июлю 2026 года.

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В OpenAI отметили, что помогут Пентагону создать инструменты для проактивной киберзащиты и оптимизации административных процессов, включая улучшение медицинского обслуживания военнослужащих и их семей.

В блоге OpenAI уточняется, что это первый контракт в рамках инициативы по предоставлению ИИ-технологий государственным органам США. Компания предложит кастомизированные модели для национальной безопасности с соблюдением своих политик, запрещающих использование ИИ для создания оружия или нанесения вреда.

Контракт стал продолжением сотрудничества OpenAI с военным сектором. В декабре 2024 года компания заключила соглашение с Anduril для интеграции ИИ в системы противодействия дронам.

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Ранее OpenAI сняла запрет на использование своих технологий «военных целях и для ведения боевых действий», действовавший до 2024 года. При этом там до сих пор содержится запрет на использование сервиса для «разработки или использования оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения имущества».