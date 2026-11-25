Сотрудники OpenAI и Anthropic сомневаются в возможности безопасного выпуска наиболее мощных ИИ-моделей, которые пока используются только внутри компаний. Об этом сообщает Axios со ссылкой на более чем два десятка источников, знакомых с внутренними дискуссиями разработчиков. По их словам, возможности новых нейросетей растут быстрее, чем совершенствуются инструменты контроля за их поведением. Некоторые исследователи считают необходимым приостановить обучение еще более мощных систем.

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Разногласия внутри компаний касаются прежде всего того, насколько эффективными останутся существующие механизмы безопасности по мере развития ИИ. Часть исследователей рассчитывает, что технические решения позволят контролировать новые поколения нейросетей. Другие опасаются, что системы, интеллектуальные возможности которых превысят человеческие, смогут обманывать специалистов и скрывать нежелательные действия.

Некоторые собеседники Axios также считают, что руководство ведущих ИИ-компаний недооценивает серьезность рисков. Исследователи опасаются, что коммерческие интересы и конкуренция между разработчиками могут повлиять на решения о выпуске новых продуктов.

Задержка релиза способна привести к потере клиентов и технологического преимущества, особенно если конкуренты продолжат представлять более мощные нейросети.

OpenAI ранее официально признала, что требования безопасности уже влияют на график разработки. 18 ноября компания сообщила о временных остановках обучения отдельных систем и задержке выпуска GPT-6.1 Astra. Разработчикам потребовалось дополнительное время, чтобы привести модель в соответствие с внутренними стандартами безопасности.

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Кроме того, OpenAI усилила защиту исследовательской инфраструктуры и внедрила систему Control Room. Она позволяет отслеживать вычислительные задачи, которые выполняют модели внутри компании, и оперативно останавливать их при обнаружении угроз.

Такие меры необходимы в том числе потому, что современные нейросети способны самостоятельно писать и запускать программный код, пользоваться инструментами и участвовать в исследованиях по созданию новых моделей ИИ.

В Anthropic в ответ на запрос Axios отметили, что отказ от публичного выпуска модели сам по себе не делает ее безопасной. Риски сохраняются и при использовании нейросетей внутри компании. Разработчик также заявил о готовности замедлять развитие или откладывать релизы, даже если это приведет к коммерческим потерям.

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Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий предложил крупнейшим ИИ-компаниям согласовать общие ограничения на развитие моделей. По его мнению, разработчики должны заранее определить предельный уровень возможностей нейросетей, после достижения которого дальнейший прогресс потребует дополнительных гарантий безопасности. Однако обязательного для всей отрасли соглашения пока нет.

Расследование Axios указывает на растущее противоречие в бизнесе разработчиков ИИ-моделей. Инвесторы рассчитывают на постоянное совершенствование нейросетей, однако дополнительные проверки могут замедлить выпуск продуктов и увеличить расходы на исследования.

При этом характеристики невыпущенных моделей остаются закрытыми, поэтому независимо оценить масштабы описанных сотрудниками угроз пока невозможно.

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